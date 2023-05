Xavier Mbuyamba kopt ploeg Jonk met twee goals naar overwinning: 2-1

FC Volendam flikt het thuis ook tegen Sparta

Het werd nog maar eens bevestigd: FC Volendam is op eigen veld in 2023 een van de beste presterende eredivisieploegen. Het zo gevreesde wapen – de corner/vrije trap en de kopbal – hielp de ploeg van trainer Wim Jonk in de slotfase ook langs de nummer zes, Sparta: 2-1. Terwijl ‘de Engelbewaarder’ door de speakers klonk, ontplofte het uitverkochte Kras-stadion en FC Volendam verschafte zich met de zege een betere uitgangspositie voor lijfsbehoud. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio neemt de bal mee langs Sparta-verdediger Bart Vriends. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

De wedstrijd tegen de Rotterdammers, met Volendammer Mike Eerdhuijzen in de basis, werd aangevangen zonder beide spitsen van eigen bodem. Robert Mühren en Henk Veerman begonnen vanaf de bank. FC Volendam miste op de rechtsback-plaats meerdere spelers, waaronder Oskar Buur. Brian Plat probeerde het tijdens de warming-up en moest afhaken, waardoor Walid Ould-Chikh startte. Bij Sparta ontbrak linksachter Benjamin Pinto, voormalig Volendam-speler Aaron Meijers nam zijn plaats in.

Al vroeg in de wedstrijd bleek de thuisclub – ondanks de 5-3-2 opstelling – niet bij machte om de loopacties van Spartanen te volgen. Aanvankelijk werd een Rotterdamse goal nog afgekeurd wegens buitenspel, maar in de zevende minuut ontsnapte de Japanner Koki Saito, zijn aanname na de steekbal was voortreffelijk en de afronding ook: 0-1.

Het duel belandde vervolgens in een soort van patstelling. Sparta mocht opbouwen, Volendam zette het compact en tegelijkertijd wat beter neer. Maar de ploeg van Jonk had weinig tot geen stootkracht. In de 25e minuut verzuimde Franco Antonucci de bal mee te geven aan de diepgaande Damon Mirani. Op dat moment liep Henk Veerman al warm en hij zou even later in de ploeg komen voor rechtsback Walid Ould-Chikh. Vlak voor zijn entree had Volendam het eerste wapenfeit, toen Gaetano Oristanio Derry John Murkin wegstuurde en Daryl van Mieghem diens voorzet wel beroerde, maar de bal voorlangs rolde.

De wissel leidde meteen tot een volgende mogelijkheid. Voor het eerst speelde Volendam Sparta uit elkaar, kwam Murkin op en verzond een scherpe pass op de vertrokken Veerman. Die kon net geen voet tegen de bal krijgen. Het publiek ging er achter staan en zag Oristanio ontsnappen, maar Sparta trok aan de noodrem. Uit de hoekschop kreeg Benaissa Benamar de kans om op doel te koppen, alleen kreeg hij de bal niet naar beneden.

Het loon van het lef kwam in de 37e minuut. Uit een kort genomen hoekschop gaf dit keer niet Carel Eiting maar Calvin Twigt de bal voor en Xavier Mbuyamba heerst in de lucht om vervolgens de gelijkmaker binnen te koppen. Omdat er in de vreugde vanuit het vak waar de Hekside zit plastic bekers werden gegooid, legde de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk stil. Juist nu de thuisploeg in een flow kwam. Na de hervatting counterde Sparta enkele keren met dreiging (Murkin greep hardhandig in) en kwam de grootste mogelijkheid aan de overkant: Van Mieghem zette voor en de inlopende Calvin Twigt kopte, maar de bal was ietsjes achter hem. Hij probeerde het toch, terwijl hij de bal beter had kunnen laten vliegen voor de vrije Veerman.

Losbrandde

Diezelfde Veerman drong meteen na rust de zestien van de tegenstander binnen, maar dorpsgenoot Mike Eerdhuijzen greep goed en correct in. Aan de overkant kwam Sparta heel dicht bij het doel van Filip Stankovic, die Arno Verschueren de bal naast zag werken. Weer was er even de impasse, met een klein speelveld en weinig beweging, tot het in de 64e minuut even losbrandde en Sparta niet alleen met doelman Nick Olij een redder had, maar ook ergens een engeltje. Pogingen van Murkin en Van Mieghem werden gestopt en geblokkeerd en bij het derde opeenvolgende schot zeilde de bal via het lichaam van de doelman rakelings over de lat.

In de 71e minuut bracht Jonk Lecquincio Zeefuik voor Van Mieghem. Diezelfde Zeefuik sprong heel hoog bij een opnieuw ingebrachte bal door Eiting en kwam voor keeper Olij, maar opnieuw zeilde de bal over het doel. In de 83e minuut was daar opeens een riante kans op de 2-1. Oristanio ging een dribbel aan die maar niet leek te eindigen, waarna hij de bal via een Sparta-speler nog eens voor de voeten kreeg en Henk Veerman volledig vrij zag staan. De spits leek niet bedacht op die kans en maaide grotendeels mis van de bal.

Volendam drong nog eens aan en kreeg zowel een vrije trap als een hoekschop. Het publiek voelde dat dat kans bood op de overwinning, met de trap van Carel Eiting en de kopkracht van een aantal spelers. En uit die corner gebeurde het: Mbuyamba knikte de bal binnen voor 2-1.