Zege op FC Den Bosch brengt ploeg Wim Jonk terug in de eredivisie

FC Volendam gaat weer héén

Eredivisie! Niet eerder moest FC Volendam er zo lang op wachten om weer héén te gaan. Veertien jaar nadat de 0-1 van Jack Tuijp bij ADO Den Haag voor een kampioenschap zorgde – en een jaar later volgde degradatie – betekende een 1-2 zege in en tegen FC Den Bosch voor de tiende keer dat Volendam naar de eredivisie promoveert. Een record in het betaalde voetbal. Zoals vaker dit seizoen was de slotfase een zenuwslopende. Met een ultieme poging de bal voor de doellijn weg te werken, voorkwam Damon Mirani een laat gelijkspel. Met nog twee duels te gaan is de ploeg van trainer Wim Jonk niet meer te achterhalen door de achtervolgers.

In De Vliert zaten 500 Volendam-supporters in het uitvak, maar op andere plekken in het stadion zaten er misschien wel net zoveel dorpelingen. Thuisclub FC Den Bosch speelde door een goede reeks nog ergens voor: het winnen van de vierde periode. De wedstrijd begon, maar kende meteen een oponthoud, vanwege vuurwerk en de rookwolk die daar van af kwam.

In de vierde minuut veerde alles wat Volendam was al op. Bilal Ould-Chikh kwam op rechts meteen met een uitstekende versnelling, haalde er een corner uit, welke door Robert Mühren bij de eerste paal werd ingekopt. Bij de tweede paal kwam Gaetano Oristanio instormen en hij raakte de lat. Een minuut later antwoordde de thuisclub met een dreigende situatie, waarbij Boy Deul op tijd wegwerkte.

Op het kwartier ontsnapte Volendam aan een achterstand: aan de rechterkant werden Dean James en Bilal Ould-Chikh met z’n tweeën uitgekapt, waarna spits Möller uit de voorzet doelman Filip Stankovic op zijn weg vond. James zat niet goed in de wedstrijd, verzond daarna een te harde pass op de vrij lopende Ould-Chikh en trok daarna veel te opzichtig aan de noodrem bij Möller: geel.

Halverwege de eerste helft werd de ban gebroken. Bilal Ould-Chikh dribbelde uitstekend naar binnen en werd gevloerd. De vrije trap was lang onderweg, maar de Brabantse verdediging liet Damon Mirani ver bij de tweede paal de bal terugkoppen. Precies naar de plek waar zijn kompaan in de verdediging, Josh Flint, stond om de 0-1 binnen te tikken.

Den Bosch kwam die klap goed te boven. In de 29e minuut werd de bal achter de Volendamse verdediging gelepeld en moest Mirani in de achtervolging op Jeremy Cijntje. Die ging met grote passen alleen op Stankovic af, speelde de bal iets te ver voor zich uit waardoor de Servische keeper kans zag richting die bal te duiken. In de tegenstoot was het 0-2. Derry John Murkin pikte een afvallende bal op links op en zette voor: Oristanio miste centimeters om te koppen maar dat kwam goed uit, want bij de tweede paal volleerde Mühren binnen.

Omdat James even later weer dolende was, kreeg Den Bosch andermaal een kans. Terence Douglas zocht de verre hoek maar zag Stankovic wederom een belangrijke redding verrichten. Trainer Wim Jonk haalde James vervolgens naar de kant, ten faveure van Alex Plat. Het gevaar aan die kant was daarmee nog niet ingedamd, want Douglas haalde even later uit en raakte de buitenkant van de paal.

In de tweede helft gebeurde lange tijd weinig voor beide doelen. De thuisclub werd een keer heel gevaarlijk, maar Douglas stiftte de bal rakelings naast. Bilal Ould-Chikh ging er twee keer vandoor op rechts, hij probeerde het beide keren zelf in de afronding, zonder succes. Toen de bezoekers wel goed combineerden, nam Alex Plat de bal in het strafschopgebied aan, terwijl laten lopen voor Oristanio tot een doelkans had geleid. Volendam liet zich vervolgens in slaap sussen, ondanks de vele waarschuwingsschoten van Bossche kant. En dat leidde tot een terechte Brabantse beloning. Juist nadat een Volendamse counter werd verkwanseld omdat Murkin de diepgaande Daryl van Mieghem niet bereikte, liet de sterk spelende Jordy van der Winden dwars door het midden een prachtige steekbal af, Van Bakel ontsnapte aan de aandacht, omspeelde Stankovic en maakte de 1-2.

In de 84e minuut leek de 2-2 in de maak. Torino Hunte werd gelanceerd, liftte de bal langs de uitkomende Stankovic, maar de doorgelopen Mirani gooide alles in de strijd om de bal net voor de doellijn weg te werken. Meteen na die ingreep en opluchting werden er voorwerpen in de Volendamse doelmond gegooid – niet de eerste keer – wat de scheidsrechter deed besluiten de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

In de resterende minuten redde Stankovic weer en waren er enkele opstootjes tussen spelers. De ontlading na het laatste fluitsignaal was daarom gigantisch aan Volendam-zijde.