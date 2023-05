FC Volendam geslacht in de tegenstoot

FC Volendam heeft in een intens en boeiend gevecht met RKC Waalwijk een 4-1 nederlaag geleden. De ploeg van trainer Wim Jonk begon verdedigend offensiever, wat tot kansen leidde, maar in de tegenstoot was het geslepen RKC meedogenloos en Volendam defensief kwetsbaar. Zo ging de ploeg strijdend ten onder. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio probeert de RKC-verdediging te verschalken. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

In de beginfase viel er meteen van alles te beleven en lag er na een halve minuut al ruimte voor de openingstreffer. Carel Eiting onderschepte een Waalwijkse aanval en kon Gaetano Oristanio, die twee weken na zijn liesblessure toch aan de start verscheen, wegsteken. De steekpass was net iets te hard, waardoor doelman Vaessen de bal kon wegrammen. Direct daarop wilde Oristanio een één-twee opzetten met Daryl van Mieghem, maar die liep net weg. In de tegenstoot schakelde RKC snel om en bij het breed gaan van de bal stapte Benaissa Benamar in, waar hij misschien beter had kunnen wachten. De bal rolde voor de voeten van Loukili en diens droge knal zeilde in de hoek: 1-0.

Volendam zette meteen hoog druk en daar had de thuisclub moeite mee. Na een balverovering werd Robert Mühren in de zestien vrijgespeeld, zijn stiftballetje zeilde net over de lat. Op het kwartier had Volendam bij een corner veel mensen voor de bal, waardoor toen Van Mieghem de bal kwijtraakte er een mogelijkheid ontstond voor Mats Seuntjens, wiens schot van rand zestien net naast ging.

Halverwege de eerste helft werd het duidelijk dat Volendam ook wat geluk nodig had om tot scoren te komen. Het doorzettingsvermogen van Oristanio leidde tot een poging die door Vaessen werd gekeerd en bij twee herkansingen zat er ook steeds een Brabants lichaam tussen. Het druk zetten van Volendam zorgde er wel voor dat de thuisclub lekker op de counter kon loeren en zo kreeg Jozefzoon behoorlijk wat ruimte, zijn schot zoefde langs de kruising. Diezelfde Jozefzoon kapte en draaide even later weer en zag zijn schot met curve weer net naast gaan.

Tien minuten voor rust sloeg RKC toe bij een spelhervatting: een vrije trap werd snel genomen, Jozefzoon sprintte weg bij de jonge Deron Payne en ook Xavier Mbuyamba reageerde niet tijdig op de steekbal van Seuntjens, waarna Jozefzoon dit keer wel scoorde: 2-0. Aan de overkant kwam er meteen een kans voor Mbuyamba, maar die stond buitenspel. Weer even later lonkte wel een echte kans voor Volendam, maar Van Mieghem kreeg de bal niet bij de naar de eerste paal gekomen Robert Mühren.

Antwoord

In de rust liet Wim Jonk Deron Payne in de kleedkamer en bracht Franco Antonucci. Benamar schoof op naar het middenveld en Damon Mirani nam diens plek als centrale verdediger over. Volendam werd meteen op grotere achterstand gezet. Aan de rechterkant werd de bal verloren en met een paar passes waren de Brabanders weg, werd Seuntjens gelanceerd en die had in de één-tegen-één-situatie met Derry John Murkin een paar schijnbewegingen in huis, waardoor Murkin het bos inging en de bal in de hoek: 3-0. De bezoekers kwamen nu wel meteen met een antwoord. Antonucci dribbelde naar binnen en haalde doeltreffend uit voor 3-1.

Iets voorbij het uur had de FC nog een keer toe moeten slaan, maar uit de hoekschop van Eiting mikte Benamar koppend veel te hoog. RKC kwam nauwelijks onder de druk vandaan en kwam goed weg toen Van Mieghem’s poging bij de eerste paal naast zeilde. Vlak voor tijd kreeg Volendam nog onnodig extra zout in de wonden: de net ingevallen Ibrahim el Kadiri kopte de bal zo in de voeten van een RKC-speler en waagde ook geen poging tot herstel. Wéér werd een counter Volendam fataal. Daarna kon RKC-doelman Etienne Vaessen zich nog een keer onderscheiden door een fraai schot van Antonucci uit de kruising te tikken, waarna de ingevallen Henk Veerman nog een poging deed tot de Goal van het Jaar, door de bal ineens uit de lucht op de pantoffel te nemen, maar Vaessen hoorde ‘m naast gaan.