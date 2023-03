FC Volendam kan net niet stunten tegen Feyenoord

In een week die bol stond van bestuurlijk tumult, heeft FC Volendam niet voor een verrassing weten te zorgen tegen Feyenoord. In Rotterdam kwam Volendam nog wel op voorsprong en mocht het ruiken aan een stunt, maar trok titelkandidaat Feyenoord alsnog verdiend aan het langste eind: 2-1.

Een stunt was FC Volendam niet gegund

Volendam -dat in 1988 voor het laatst won in de Kuip- zag zich gesteund door maar liefst 400 meegereisde fans. Zij zagen dat Josh Flint en Florent Sanchez hun basisplaatsen kwijt waren aan respectievelijk Brian Plat en Damon Mirani. Feyenoord huurling Francesco Antonucci had graag willen spelen, maar hij moest afhaken vanwege ziekte. Waar Volendam aantrad in een de inmiddels bekende defensieve formatie, maakte Feyenoord coach Arne Slot zijn aanvallende intenties duidelijk. Hij liet namelijk zijn beide centrumspitsen Santiago Gimenez als Danilo in de basiself beginnen. Het zorgde voor een openingsfase waarin Feyenoord volop de aanval zocht en Volendam in de verdediging gedwongen werd. Ondanks het veldoverwicht van Feyenoord was de eerste grote kans voor Volendam en die was ook direct raak. Henk Veerman nam een lange bal van Benaissa Benamar fraai aan en verstuurde een strakke steekbal in de diepte. Aanvalspartner Daryl van Mieghem was vervolgens sneller dan zijn directe tegenstander en schoof de 0-1 onder keeper Wellenreuther door. Feyenoord was daarna even van de leg en mocht van geluk spreken dat Volendam slordig om ging met het weinige balbezit. Ondanks de geringe dreiging, kwam er op slag van rust toch een moment voor de bezoekers. Henk Veerman ontdeed zich met een perfecte aanname in één beweging van twee bewakers, maar zijn daaropvolgende doelpoging was gehaast en verdween naast het doel. Twee minuten later had Damon Mirani dé kans op de 0-2 maar hij kopte -uit een vlijmscherpe vrije trap van Carel Eiting- van dichtbij via de grond over. Feyenoord stelde er weinig tegenover.

Omdat Ajax eerder op de dag al had gewonnen bij Heerenveen, wist Feyenoord voor aanvang van het duel al dat het moest winnen om de titelkansen in leven houden. In de rust wisselde Feyenoord dan ook maar liefst drie maal om het tij te keren. Dat duurde maar zes minuten. In een rommelige scrimmage troefde Lutsharel Geertruida eerst Damon Mirani af en bracht hij vervolgens Santiago Gimenez in stelling: 1-1. Zoals verwacht had Volendam daarna weinig te vertellen en moest het gokken op slordigheden van de thuisploeg. Die kwamen er ook. Na een uur vergat Mats Wieffer de bal aan te nemen, waardoor Henk Veerman ineens een vrije doortocht richting de keeper had. Hij schoot dé mogelijkheid op een stunt echter naast het doel. Ondanks dat was het wachten op een doelpunt van Feyenoord. Een moment van onachtzaamheid werd Volendam een kwartier voor tijd fataal. Na een snel genomen ingooi won de sterk spelende Santiago Gimenez het duel, zette hij hard voor en verdween de bal via Damon Mirano in het Volendamse doel voor de Rotterdamse voorsprong. Volendam verliet daarna alsnog de verdedigende stellingen, maar wist niets meer te creëren. Dat Mbuyamba in de absolute slotfase nog tegen een volstrekt onnodige rode kaart én dus een schorsing aanliep, was nog een extra domper met het oog op de belangrijke thuiswedstrijd van aankomende vrijdagavond tegen Fortuna Sittard.

OPSTELLING FC VOLENDAM

Stankovic, Buur (Flint/62), Mbuyamba, Plat, Murkin, Benamar, Eiting, Mirani (Sanchez/89), Twigt (Mühren/87), Veerman, Van Mieghem (W. Ould Chikh/67)