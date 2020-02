FC Volendam kan winst wederom niet afdwingen

Meerdere malen liep het in de slotfase goed af voor FC Volendam, maar in die minuten kon de ploeg van trainer Wim Jonk het in deze week niet afdwingen. Verzuimde het maandag de uitwedstrijd bij Jong AZ vroegtijdig te beslissen (1-1), vrijdag gingen in de slotfase weer een aantal kansen verloren tegen Telstar (1-1).

Het begon voor de thuisclubel zoals gehoopt, met een vroege goal. Micky van de Ven zette in de 3e minuut voor, de bal werd net geraakt door Boy Duel, waardoor Telstar-verdediger Pattynama de bal verkeerd raakte en in het eigen doel gleed. In de 38e minuut scoor Plet voor Telstar de verdiende gelijkmaker.

Ondanks dat de bal niet met het gewenste tempo van voet naar voet en van kant naar kant ging, domineerde Volendam de gehele tweede helft en kwamen de kansen. Maar wat het ook probeerde, de ploeg kon het geluk en de winnende niet afdwingen.