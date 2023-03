FC Volendam knokt zich ook langs Fortuna Sittard

Het KRAS Stadion heeft zich in 2023 ontwikkeld tot een haast onneembare vesting. In eigen huis won FC Volendam in een enerverend voetbalgevecht deze keer van Fortuna Sittard en noteerde het wederom een hele belangrijke driepunter in de strijd om Eredivisie handhaving: 2-1.

Vreugde bij FC Volendam na wederom een zege

Nadat FC Volendam vorige week op de valreep verloor in de uitwedstrijd bij Feyenoord, stond vrijdagavond een cruciale clash tegen Fortuna Sittard op het programma. Waar Fortuna in het begin van het seizoen nog een directe concurrent was, is de Limburgse club inmiddels opgeklommen tot de middenmoot. De ploeg van de heetgebakerde Spaanse trainer Julio Velazquez heeft bovendien de reputatie van een knokploeg, die vaak in de slotminuten een wedstrijd omdraait. Wat heet: Fortuna won maar liefst drie van haar laatste vier duels op vreemde bodem. Dit gegeven én het feit dat Volendam haar sterkhouders Xavier Mbuyamba en Gaetano Oristanio vanwege schorsingen miste, lieten de Limburgse hoop op een goed resultaat groeien.



De wedstrijd ging vliegend van start. Al na één minuut kreeg Robert Mühren een mooie kans, maar kreeg hij de iets te hoge voorzet niet richting het doel. Het spel golfde vervolgens op en neer en Fortuna leek de ploeg met meer vernuft en volwassenheid. Het beet van zich af in de duels en toonde zich zakelijk in het verdedigen, door de bal gewoon weg te knallen wanneer dat nodig was. Volendam daarentegen probeert altijd de voetballende oplossing te zoeken, met alle risico’s van dien. Benaissa Benamar gaf daarvan een voorbeeld, toen hij als laatste man wilde dribbelen en van de bal werd gezet. Hoewel hij het zelf herstelde, bleek dit het startsein voor een fase waarin Volendam het kwijt was. Het grossierde in balverlies en werd in leven gelaten toen een schot van Thomas Buitink de lat toucheerde en over het doel verdween. Op slag van rust kwam Volendam vrijwel uit het niets op voorsprong. Na een balverovering op het middenveld, volgde een razendsnelle combinatie waarbij Walid Ould-Chikh Carel Eiting wegstuurde. Oog in oog met doelman Ivor Pandur faalde hij niet: 1-0.



Meteen na de rust greep Volendam het initiatief en waren de rollen omgedraaid. Volendam was scherp en binnen korte tijd creëerde de thuisploeg maar liefst drie fraaie kansen. Eerst werd een schot van Robert Mühren geblokt door Dimitrios Siovas en vervolgens zag Derry John Murkin zijn prachtige rush vanaf eigen helft niet beloond worden met een treffer. Bij de derde mogelijkheid was het wél raak. Oskar Buur -die bij ieder balcontact luidkeels werd toegejuicht- drukte de bal van buiten de zestien strak in de lange hoek voor de 2-0. Volendam mocht precies tien minuten van deze score genieten, toen Tijjani Noslin zich slim los draaide in de zestien en Filip Stankovic in de korte hoek versloeg voor de 2-1. Daarna werd het weer ouderwets billenknijpen. Fortuna knokte zich naar voren en zocht vol de aanval. In de 77de minuut kwam de Turkse vedette Burak Yilmaz -die tot dan toe volledig onzichtbaar was geweest- net een schoenmaat tekort voor de gelijkmaker. Volendam stond in de overlevingsstand en hield zich met kunst en vliegwerk staande. Tegelijkertijd bleef de ploeg van Wim Jonk strijden voor iedere meter en trok het uiteindelijk de zeer welkome overwinning over de streep. Dat was nog het meest te danken aan Filip Stankovic, want hij hield in de allerlaatste minuut Burak Yilmaz in een één-op-één confrontatie van de gelijkmaker af. Na het eindsignaal klonk er dan ook een oorverdovend applaus en waren vreugde én opluchting duidelijk voelbaar.



Opstelling FC Volendam

Stankovic, Buur (Antonucci/85), Plat, Mirani, Murkin (Read/85), Benamar, van Mieghem, Eiting, Twigt, Mühren (57/Veerman), Ould-Chikh