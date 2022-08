Verdedigende fouten in eerste thuisduel afgestraft door Nijmegenaren: 1-4

FC Volendam legt het af tegen NEC

Binnen één week was het de tweede zondag waar zó naar was uitgekeken. De eerste eredivisiewedstrijd voor eigen publiek sinds iets meer dan dertien jaar. Waarin FC Volendam met NEC Nijmegen een volwassen en ervaren tegenstander trof. Ondanks dat de equipe van trainer Wim Jonk grote delen van de wedstrijd controleerde, leed het door enkele verdedigende onnauwkeurigheden in de hitte op het kunstgras een 1-4 nederlaag.

Door Eddy Veerman

Henk Veerman baalt na een mogelijkheid voor FC Volendam.

Rondom de eredivisierentree in eigen stadion hing een sfeer van ‘ik ben er bij’. Uren voor aanvang klonk bij stoplichten in auto’s of vanuit huizen al het clublied van de plaatselijke FC. Vaders en moeders met kinderen gekleed in een shirt van de FC, bij de centrale ingang stond een visstalletje en werden broodjes paling uitgedeeld. Én het stadion was bijna uitverkocht. De Hekside ontvouwde vlak voor aanvang een giga-spandoek met de tekst ‘We are back and here to stay’.

Tegenstander NEC manifesteerde zich goed in de openingswedstrijd, thuis tegen FC Twente werd onverdiend verloren (0-1). Met name de briljante ingevingen van Oussama Tannane sprongen in het oog. Daarnaast hebben de Nijmegenaren met Elayis Tavsan en Lasse Schöne twee begenadigde spelers. Deze week kwam daar de verrassende terugkeer van international-doelman Jasper Cillessen bij.

In tegenstelling tot vorige week begon Henk Veerman in de basis. De thuisclub had bijna een droombegin; na balcontact van Veerman was de pass van Robert Mühren echter te hard voor de diepgaande Daryl van Mieghem. NEC kreeg in de achtste minuut een échte droomkans: Volendam verdedigde te simpel en Pedro Marquez mocht het proberen alleen voor doelman Filip Stankovic, maar schoof de bal naast.

Even later stond het 1-0. De diepgang van Van Mieghem bleek tegen Groningen al een wapen en dat leidde ook tegen NEC tot het eerste Volendamse doelpunt. Benaissa Benamar zag de dertiger gaan, de pass was op maat en dat gold ook voor de aanname en afronding van Van Mieghem. Direct daarna veerde het publiek weer op, toen Cillessen de bal na een pegel van Derry-John Murkin niet klem had en die rakelings over de lat zeilde. Weer even later lag de gelijkmaker achter Stankovic. De thuisploeg kreeg de bal niet weg na een hoekschop en Tavsan raakte de afvallende bal uitstekend. Direct daarop anticipeerde Volendam onvoldoende bij balverlies op de Nijmeegse helft. Tannane was al gaan lopen, werd niet gevolgd, kreeg de bal mee en verschalkte Stankovic: 1-2.

Veronderstelling

Na de ingelaste drinkpauze leidde balverlies van Murkin opnieuw een mogelijkheid in, maar Brian Plat greep goed in. FC Volendam drong daarna aan en Mühren wilde met het terugkoppen van de bal zijn kompaan in de frontlinie, Henk Veerman, een kans bieden, maar die had niet voorgesorteerd en was kennelijk in de veronderstelling dat Mühren op doel zou koppen.

Franco Antonucci zou de eerste helft niet voltooien, hij haakte geblesseerd af en werd vervangen door Ibrahim El Kadiri. In de laatste minuten tot aan de rust loste Plat balverlies van El Kadiri op, waardoor gevaar werd voorkomen. Daarna had Volendam, dat geduldig opbouwde, pech: El Kadiri kapte naar binnen, slingerde de bal voor en Mühren zag zijn kopbal – onhoudbaar voor Cillessen – op de lat spatten. Cillessen redde daarna nog op een schot van El Kadiri.

Na rust had Volendam aanvankelijk moeite om de bal bij zich te houden, wanneer een van de spitsen aangespeeld werd, om er zo onder te komen. Nog voor het uur haalde Wim Jonk zowel Henk Veerman als de goed spelende zestienjarige Billy van Duijl naar de kant. Gaetano Oristanio en Bilal Ould-Chikh kwamen in het veld. Direct kreeg Volendam een kans, maar El Kadiri verzuimde met rechts een poging te wagen, probeerde Cillessen te passeren en ging vervolgens te gemakkelijk naar de grond.

Halverwege deed zich aan beide kanten een mogelijkheid voor. Carel Eiting zag de vrijlopende Ould-Chikh echter niet en liet zich de bal ontfutselen. Direct was er de counter aan de overkant, waar Stankovic goed redde op een inzet van invaller Jordy Bruijn. Mühren kreeg vanuit de draai een schietmogelijkheid, maar dat werd een prooi voor Cillessen. Ondertussen was Bilal Ould-Chikh met zijn versnelling – zowel buitenlangs als binnendoor – enkele keren dreigend. NEC werd nauwelijks dreigend, tot twintig minuten voor tijd Mikkael Duelund een loopactie ondernam, Brian Plat in zijn rug werd verrast en de kopbal van Duelund fraai was: 1-3. Meteen ontstond een kans op de aansluitingstreffer, maar El Kadiri’s inzet zeilde voorbij de kruising. In de resterende tijd had de vermoeide thuisploeg geen daad- en slagkracht meer. NEC nog wel, want Bruijn kroop in de slotfase ‘uit de rug’ van Plat en wipte de bal over Stankovic.