Late goal Feyenoord bij Emmen brengt goed nieuws na teleurstellend eigen duel

FC Volendam: nóg een jaar eredivisie

Allerlei scenario’s passeerden zondagmiddag de revue. Na een uitermate teleurstellende middag bij Go Ahead Eagles (3-0) leek FC Volendam zich op te moeten maken voor nog één finale, thuis tegen Excelsior, maar plots klonk er gejuich vanuit het vak van FC-supporters: Feyenoord scoorde laat nog de 1-2 bij FC Emmen, waardoor de noorderlingen zijn veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Én Volendam verzekerd is van nóg een jaar eredivisie en de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior vrij kan spelen.

Door Eddy Veerman

De ploeg van trainer Wim Jonk hoopte het in Deventer op de voorlaatste speeldag op eigen kracht te realiseren, maar tussen beide teams zat een behoorlijk niveau verschil in De Adelaarshorst. Daarbij groeide doelman Filip Stankovic uit van redder tot pechvogel.

Achraf Douiri begon voor het eerst in de basis in de eredivisie, aangezien zowel Oskar Buur, Brian Plat (beiden geblesseerd) als de vorige week op die positie van rechtsachter acterende Benaissa Benamar (geschorst) ontbraken. Daryl van Mieghem startte eveneens vanaf de bank. De eerste minuut was een knotsgekke. Eerst leek Eagles een uitgooi te moeten nemen, maar dat veranderde in een hoekschop. Die werd kort genomen, waarna Josh Flint zijn voet uitstak en daar werd gretig overheen gevallen, waarna de bal op de stip ging. Richting het doel van de harde kern van de Deventenaren mocht Wullem Wullemson het middagje Deventer verder opwarmen, maar Filip Stankovic ging naar de goede hoek en tikte de bal naast.

De bezoekers hadden moeite om het organisatorisch goed neer te zetten in de openingsfase, wanneer Eagles balbezit had. Dat leverde nog een keer gevaar op, maar bij de tweede paal kwam Bas Kuipers net tekort. Gaandeweg stond het beter en iets voorbij het kwartier brak Volendam gevaarlijk uit. Na een rush liftte Gaetano Oristanio de bal naar Henk Veerman, die goed het lichaam gebruikte en al vallend zijn inzetje naast zag rollen.

Toch bleek het tijdig doorstappen weer een euvel bij de Volendamse defensie, terwijl spelers als Edvardsen en Wullemson slim tussen de linies liepen. Halverwege waren die twee betrokken bij een Eagles-kans, waarbij Edvardsen door Stankovic naar buiten werd gedwongen en naast schoot. ‘Stanko’ moest na die actie een blessurebehandeling ondergaan, wat Wim Jonk de tijd gaf om het beter neer te zetten.

Volendam had daarna – soms grootse – moeite om de bal in de ploeg te houden. Vijf minuten voor rust had Carel Eiting een goede interceptie en ineens was Henk Veerman weg. Bij de tweede paal werd de inzet van de meegelopen Eiting geblokt. Uit de corner kreeg Xavier Mbuyamba zoals zo vaak de bal op het hoofd – en behoorlijk kansrijk – maar de poging ging hoog over. Aan de overkant zoefde een schot van Xander Blomme net naast. Op slag van rust deed Volendam de thuisclub de 1-0 cadeau. Een rustige goede opbouw bleef uit, omdat Mbuyamba de bal niet kwijt kon. Die schoof ‘m terug op Stankovic en de held werd enkele seconden later de schlemiel. Hij raakte de bal kwijt aan Lidberg en die maakte de openingsgoal.

Vijf minuten na rust werd het 2-0. Volendam legde verdedigend de rode loper uit, maar dat zou de prachtige Deventer aanvalsopzet, met Edvardsen als eindstation, tekort doen. In de 57e minuut werden drie spelers ingebracht: Daryl van Mieghem, Lecquincio Zeefuik en Walid Ould-Chikh kwamen Henk Veerman, Achraf Douiri en Josh Flint vervangen. Van Mieghem kwam rechtsachter te spelen. Hij gaf de bal al snel mee aan Zeefuik, die schuins voor het doel schoot, maar doelman De Lange niet kon verontrusten.

Vervolgens ging Stankovic nog eens verschrikkelijk de fout in. Hij liet een schot los, griste nog succesvol naar de bal voordat die de doellijn passeerde, maar in de rebound schoot invaller Serra alsnog langs de Servische keeper. Dat gaf de toch al broze toestand van de bezoekers nog een knauw. Na het eindsignaal verwerkten de spelers van FC Volendam die eerst een paar seconden, om vervolgens elkaar in de armen te vallen en het lijfsbehoud te vieren met de supporters.