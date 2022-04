FC Volendam onderuit in Dordrecht

Het reeds gepromoveerde FC Volendam heeft de voorlaatste competitiewedstrijd verloren. De uitwedstrijd bij FC Dordrecht eindigde in 3-2, waardoor het FC Emmen van Jari Vlak, dat ook verloor (1-0 bij FC Eindhoven), kampioen van de eerste divisie is geworden.

De gezelligheid rondom het promotiefeest was groots geweest en richting de vrijdag in Dordt groeide de lijst van afwezigen: spelers met (kleine) blessures, zoals Benaissa Benamar, Bilal Ould-Chikh, Oskar Buur, Derry-John Murkin, als ook een geschorste speler (Dean James). FC Utrecht zit achter Jozhua Vertrouwd, die onlangs als zeventienjarige bij Volendam mocht debuteren, aan; hij was er ook niet bij. Trainer Wim Jonk haalde er daarom enkele tieners van Jong FC Volendam bij, waaronder Jay Koorndijk en Volendammer Billy van Duijl, die tijdens het Paasweekeinde debuteerde voor Jong.

De in de basis begonnen Martijn Kaars (die van de zomer naar Helmond Sport vertrekt) kreeg de eerste mogelijkheid op links aan de Krommedijk. Hij ging voor zijn eigen poging en strandde. Aan de andere kant werd te licht verdedigd door onder meer Franco Antonucci: Stijn Meijer kreeg daardoor een kans, maar Filip Stankovic kwam goed uit.

Ook de bezoekers kregen een grote kans. Alex Plat stuurde – via tussenkomst van Daryl van Mieghem – Walid Ould-Chikh op rechts diep. Die moest de meegelopen Robert Mühren zoeken, maar passte naar Gaetano Oristanio, wiens poging uit de stuit rakelings over het doel zeilde. In de tegenstoot viel de 1-0. Jay Koorndijk (ingevallen voor weer een geblesseerde, Josh Flint) werd voorbij gespeeld, waarna bij de voorzet het dekken van Boy Deul, Alex Plat en vooral Walid Ould-Chikh op z’n zachtst gezegd te wensen overliet: Mauro Savestano tikte de 1-0 in het lege doel.

Ould-Chikh hief even later bij een balletjes tussendoor de buitenspelval op, Koorndijk stopte ook met lopen, waardoor Meijer eenvoudig de 2-0 kon maken. Tien minuten voor rust kwam er een antwoord. Plat bereikte Boy Deul en die had een slimme steekbal naar Oristanio. De Italiaanse huurling gaf een tikje dat genoeg was om de bal voor de rechter van Mühren te krijgen en die maakte nummer 29 van het seizoen.

Vlak voor rust leek de gelijkmaker te vallen: Kaars liet vanaf links een voorzet los en Oristanio kreeg een prachtige kans om 2-2 in te koppen, maar de keeper kon nog redding brengen. Toch zocht Volendam met de nodige frustratie de kleedkamer op: verdedigend was het vlak voor rust alsof het om een zomeravond partijtje ging en Pascu schoot de 3-1 binnen.

Halverwege de tweede helft – Dordrecht had toen al twee keer tevergeefs een penalty geclaimd – kreeg Kaars de kans om een doelpunt mee te pikken. Via een Dordts been kwam de bal uit de lucht vallen, probeerde de Monnickendammer ineens de uitkomende keeper te verrassen, maar zonder succes. En een andere grote kans, van invaller Lecquincio Zeefuik, ging ook verloren. Althans, alleen voor de keeper schoot hij voorlangs.

Een revival kwam daarom niet op gang. Tot de 82e minuut, toen Wim Jonk inmiddels dorpsgenoot Billy van Duijl binnen de lijnen had gebracht. Van Duijl ging diep over links, Franco Antonucci dribbelde naar binnen en liet voor het eerst dit seizoen de bal wonderschoon van zijn rechterschoen vertrekken, richting de verre hoek: 3-2. Daar zou het bij blijven.