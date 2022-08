FC Volendam opent thuis voor bijna uitverkocht huis

FC Volendam maakt zich op voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de eredivisie, vanmiddag (12.15 uur) tegen NEC Nijmegen. Wellicht dat een aantal seizoenkaarthouders nog elders vakantie viert, maar het Kras Stadion zal behoorlijk gevuld zijn. Een interessante wedstrijd, meent ook trainer Wim Jonk. ,,We hebben een mooie start gemaakt”, doelt hij op de 2-2 tegen FC Groningen. NEC verloor onverdiend van FC Twente en had in Oussama Tannane een smaakmaker in het veld.

Door Eddy Veerman

Trainer Wim Jonk, voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen, geflankeerd door de ESPN-mannen Pascal Kamperman en Kees Kwakman (foto Fred Rotgans/FC Volendam).

Voetbalminnend Nederland heeft geweten dat FC Volendam zijn eredivisierentree heeft gemaakt, zoals het NOS-item voorafgaand aan de samenvatting een reclame vormde. Er werd gememoreerd dat Volendam de meeste internationals voortbrengt, het prachtige authentieke juichen van topscorer van weleer Dick Tol (de Knoest) was te zien, de tiende Heen en Weer die in de haven kwam, de twee buurmannen Robert & Henk. FC Volendam was, tevens ook met het interview van nieuwkomer Carel Eiting bij ESPN en het debuut van de zestienjarige Billy van Duijl, volop in de picture.

Veel toeschouwers en live-kijkers overal over de wereld vreesden het ergste toen Volendam in Groningen 2-0 achter kwam, maar de ploeg van Jonk toonde veerkracht. ,,Het werd in dat eerste deel regelmatig niet goed uitgevoerd, als wij de bal niet hadden. Dat was een samenspel van dingen, dat door meerdere spelers opgelost moest worden.” De komst van Henk Veerman had een positieve impact op (het spel van) de ploeg.

Jonk: ,,Je moet telkens situaties lezen en dan weten wat er wordt gevraagd, in de tweede helft deden we het beter en zag je de kwetsbaarheid van Groningen.” De trainer wilde dat zijn ploeg lef toonde, want de ploeg die durfde zou de tegenstander in een passieve rol drukken. ,,Het vooruit verdedigen deden we in fases goed en dat resulteerde in een aantal kansen, niet alleen om de gelijkmaker maar ook de winnende te maken. Uiteindelijk was er nog het opportunisme van Groningen en liepen wij teveel achteruit, ook omdat een aantal spelers op de laatste benen liep.”

Opties

Jonk komt wat ruimer in zijn opties te zitten. Bilal Ould-Chikh is weer fit. Ook meer verdedigende opties (Ashraf Douiri, Josh Flint en Oskar Buur) zijn in aantocht. De trainer vindt NEC een stugge ploeg. ,,Waarbij Tannane een goede speler is, die je niet teveel ruimte moet geven, dan doet hij mooie dingen met zijn linkerbeen.” Jasper Cillessen zal het Nijmeegse doel verdedigen.

Qua afstemming in het veld aan Volendamse zijde is Carel Eiting weer een week verder. Hij sloot – net als Henk Veerman – laat in de voorbereiding aan en maakte maar enkele groepstrainingen mee. Afgelopen week was meteen zichtbaar dat de voormalig Ajacied een verlengstuk van de trainer is. Hij praat voortdurend met spelers en de keeper. ,,Dat is zijn natuur. Dan praat hij over situaties, opties, keuzes. Het is een echte teamspeler”, aldus Jonk, die met Eiting samenwerkte in de Ajax-opleiding en daarna bleef er contact. Vanmiddag toont Eiting zich voor het eerst aan het thuispubliek.