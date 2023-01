Na Cambuur ook RKC verslagen: 2-1

FC Volendam pakt wéér volle buit

FC Volendam heeft in de eerste thuiswedstrijd van 2023 een uitstekend vervolg gegeven aan de uitoverwinning op Cambuur (0-3). Tegen RKC Waalwijk toonde de ploeg van trainer Wim Jonk veerkracht, door de 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 overwinning. Door Eddy Veerman

Carel Eiting in balbezit tegen RKC. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Bij de FC speelde Olympique Lyon-huurling Florent Sanchez voor het eerst voor Volendams publiek, daar waar de Brabanders Mats Seuntjens verwelkomden vanuit Fortuna Sittard. Die vestigde meteen de aandacht op zich met zijn behendige actie en snelheid, wat in de zesde minuut maar net goed afliep voor de thuisclub. Die had moeite vat te krijgen op de bewegende mensen en positiewisselingen bij de Waalwijkse formatie.

Op het kwartier daalde – evenals een minuut voor het beginsignaal – er een ovationeel applaus van de tribunes af, ter nagedachtenis aan de begin december overleden supporter Jim Schilder (15). De Hek Side toonde zijn beeltenis op doek al voor aanvang.

Vlak daarna kreeg Volendam – dat inmiddels beter georganiseerd stond – zijn eerste echte doelkans. Robert Mühren mocht na een onderschepping schuins op het doel af, maar zijn schot schampte de buitenkant van de paal. Een minuut later was Volendam wéér dicht bij de 1-0: een uittrap van doelman Vaessen kwam bij Carel Eiting terecht, die handelde meteen en vond Mühren, die op zijn beurt Gaetano Oristanio inspeelde. Diens pegel spatte op de bovenkant van de lat.

Even later dook Eiting na een goede combinatie op net buiten de zestien, speelde Bilal Ould-Chikh in, maar die gleed bij zijn aanname uit in het strafschopgebied. Volendam bleef gevaar produceren. Zo creëerde Oristanio na een afgeslagen corner voor zichzelf een schietmogelijkheid, waaruit de bal rakelings langs de paal scheerde.

Na rust was Volendam wederom in de beginfase niet scherp genoeg en haalde iedereen bij de thuisclub opgelucht adem, toen een hoekschop van RKC niet geheel werd weggewerkt en de bal voor de voeten van Leliveld kwam. Diens poging ging maar nét naast. Een aanval later greep Damon Mirani uitstekend in toen Biereth dreigend werd. Weer even later ging er weer een zucht van verlichting door het stadion, toen Filip Stankovic redding bracht en Thierry Lutonda bij de tweede paal de rebound probeerde binnen te glijden. Dat mislukte, de bal vloog hoog over.

Op het uur leek een werelddoelpunt van Florent Sanchez in de maak (schot van net over de middenlijn), ware het niet dat arbiter Bas Nijhuis voor een overtreding had gefloten. Een minuut later viel de 0-1. Mühren verdedigde mee, blokkeerde de bal, die vervolgens voor de rechter van Seuntjens kwam en diens schuiver verdween in de hoek. Stankovic voorkwam vervolgens met een prachtige redding de 0-2 van Clement.

Even later herpakte Volendam zich door middel van de snelle gelijkmaker. Eiting draaide de vrije trap in de zestien, waar Xavier Mbuyamba heerste en tegendraads inkopte: 1-1. Het was dat doelman Vaessen vlak daarna snel anticipeerde op een fout van één van zijn verdedigers, waardoor Mühren er tussen zat. De afvallende bal werd ingeschoten voor de ingevallen van Daryl van Mieghem, maar die kon nog voor de doellijn worden weggewerkt.

Tien minuten voor tijd viel de 2-1 alsnog. Oristanio dook op achter de RKC-defensie, na zijn balaanname leken de Brabanders te kunnen reorganiseren, maar de huurling van Inter Milaan versnelde opeens aan de buitenkant richting de achterlijn, gaf de bal voor en de meegekomen Florent Sanchez schoot bij de tweede paal binnen.

In de 88e minuut lag de kans er op de bevrijdende 3-1; Van Mieghem veroverde de bal, legde terug op de andere invaller, Henk Veerman. Die kon de meegekomen Eiting inspelen, maar schoot ineens en die poging miste precisie. En wat had de thuisclub pech, toen het verraste met een corner. Veerman en Ould-Chikh probeerden tijd te rekken bij de achterlijn, toen Mbuyamba had besloten naar voren te gaan, Ould-Chikh de bal voor slingerde, Mbuyamba kopte en de bal op de paal ketste. Maar gelukkig voor Volendam bleef de voorsprong gehandhaafd.