FC Volendam start voorbereiding

De voetballers van FC Volendam stonden maandagmorgen voor het eerst weer op het veld. Bij de start van de seizoenvoorbereiding waren de nieuwe gezichten van Robert Mühren, Daryl van Mieghem en Damon Mirani te zien.

Qua oefenwedstrijden begint de campagne komende vrijdag met een uitwedstrijd bij de amateurs van Woudia: dan speelt de FC voor het eerst in de nieuwe tenues.

Duidelijk is dat de Duitser Matthias Kohler de nieuwe assistent wordt van trainer Wim Jonk. Kohler was eerder werkzaam in de opleiding van Ajax en bij Team Jonk.