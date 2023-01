Beladen ontmoeting met Cambuur wordt met 0-3 gewonnen

FC Volendam tankt vertrouwen

FC Volendam heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop de laatste plaats meteen overgedaan aan Cambuur Leeuwarden, door de zo belangrijke onderlinge confrontatie in Friesland te winnen. Volendam ging uiterst effectief met de kansen om en gaf er maar eentje weg: 0-3. Dat betekende de eerste ‘nul’ sinds 28 augustus, tijdens de enige keer dat de ploeg van trainer Wim Jonk dit seizoen had gewonnen, thuis tegen FC Twente (1-0). Door Eddy Veerman

FC Volendam viert de openingstreffer van Bilal Ould-Chikh. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Toevalligerwijs speelde Volendam zijn laatste twee uitwedstrijden, in 2020 en 2021, ook begin januari. En beide duels werden gewonnen in toen nog de Keuken Kampioen Divisie (0-1 en 1-2). Destijds speelde Robert Mühren in Friesland en werd twee keer topscorer. Het duel in Leeuwarden had als opener van 2023 een heel andere lading dan in die voorgaande edities, toen het om de koppositie ging. Cambuur en Volendam eindigden 2022 als voorlaatste en laatste. Bovendien zat er tijdens de laatste twee duels (tegen Feyenoord en FC Utrecht) nauwelijks teamspirit in de Volendamse ploeg, dat alles maakte de wedstrijd op voorhand razend interessant.

Zondagmiddag was het na een oorverdovend knallend vuurwerk opeens muisstil in het Cambuur-stadion, bij de minuut stilte voor Pelé. Volendam, zonder de zieke Daryl van Mieghem maar met nieuweling Florent Sanchez, stond meteen goed, in het systeem van 3-4-2-1. En vervolgens ontstond ook nog eens het gewenste scenario. Xavier Mbuyamba speelde de bal over de laatste linie van de thuisclub, waar Derry John Murkin op links overkwam. Hij legde terug en Bilal Ould-Chikh schoot niet hard maar wel geplaatst in het dak van het doel. Een minuut later stond het al 0-2. Mbuyamba verzond weer een dieptebal en dit keer was Robert Mühren weg achter de Friese verdediging. De keeper kwam uit en bij de lastig stuiterende bal raakte de Volendammer de bal precies goed, zodat zijn dorpsgenoot bij Cambuur, Marco Tol, er net niet bij kon. Mühren juichte niet tegen zijn oude club.

Op het half uur greep de nieuwe Cambuur-trainer, Sjors Ultee, in. Hij haalde rechtsback Sai van Wermeskerken en Marco Tol naar de kant en bracht twee nieuwe spelers in. Tien minuten voor rust draaide het thuispubliek het volume nog meer open. En kwam het eerste dreigende moment, dat eigenlijk tot 1-2 had moeten leiden. Doelman Filip Stankovic keerde een vrije trap, de rebound moest van dichtbij een koud kunstje zijn voor Leon Bergsma – die achteraf gezien in buitenspelpositie was vertrokken – maar Stankovic stak in een reflex een hand uit en kreeg de bal daar tegenaan.

Na een kwartier in de tweede helft kwamen er bij de bezoekers twee verse krachten in. Brian Plat en Joey Antonioli losten Oskar Buur en Bilal Ould-Chikh af. Meteen daarna dribbelde Gaetano Oristanio goed naar binnen, gaf veel curve mee vanaf zijn linkervoet en zag de bal net naast het doel scheren.

In de 73e minuut was er een kippenvelmoment. Henk Veerman loste dorpsgenoot Mühren af en laatstgenoemde kreeg ook een ovationeel applaus van het thuispubliek. Voor Veerman, vanwege zijn Heerenveen-verleden, klonk er boegeroep, maar binnen tien seconden had de Volendammer zijn antwoord paraat. Uit de indraaiende vrije trap van Carel Eiting schampte Veerman de bal met het hoofd en verlengde die daarmee richting de hoek: 0-3. Acht minuten voot het einde kreeg invaller Walid Ould-Chikh de kans op 0-4 aangereikt door Florent Sanchez, die regelmatig brille aan de bal liet zien, maar dit keer redde de Cambuur-doelman. Daarna bood Brian Plat na een goede individuele actie zo'n kans aan Henk Veerman, maar die schoot de bal precies in de hoek waar de keeper heenging.