Lijfsbehoud grote stap dichterbij na 2-0 zege op nummer laatst Cambuur

FC Volendam trekt 'finale' over de streep

Een golf van vreugde en opluchting ging door het Kras Stadion: nog een jaar eredivisie lonkt voor FC Volendam. In een wedstrijd die het móest winnen, bleek het aanvankelijk een stuk moeilijker om tegen Cambuur te spelen, dan tegen PSV, waartegen het een week eerder niets te verliezen had. Na een belabberde eerste helft, speelde de ploeg van trainer Wim Jonk in het tweede deel wel met meer durf en energie en kreeg het dit keer wél de beloning die het toekwam: 2-0. Door Eddy Veerman

Damon Mirani dringt met alles wat hij heeft het Cambuur-doelgebied binnen uit een corner en verrast doelman Robbin Ruiter en verdediger Calvin McIntosh: 1-0. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Bij FC Volendam ontbrak – ten opzichte van de laatste weken – rechtsback Oskar Buur. Brian Plat nam zijn positie in en Benaissa Benamar keerde terug in de basiself. De bezoekers hadden geen supporters mee, vanuit veiligheidsmaatregelen. In dat uitvak zat jeugd uit onze eigen gemeente. Bij Cambuur, dat voor de allerlaatste strohalm vocht, spelen doelman Robbin Ruiter en Marco Tol; de laatste begon op de bank.

In de boeiende eerste vijf minuten was Volendam twee keer gevaarlijk, maar Daryl van Mieghem en Henk Veerman kwamen tekort om voorzetten van Gaetano Oristanio en Carel Eiting op doel te schieten. Aan de overkant kwam Cambuur er ook dreigend uit, werd de bal teruggelegd op Jaimy Jacobs en die mikte naast. Cambuur wachtte af en lokte Volendam, dat een te laag tempo hanteerde om de Friezen uiteen te spelen. De bezoekers schakelden snel om bij balverovering en hadden op het kwartier weer een moment in de zestien van Volendam, waarbij Mees Hoedemakers dit keer uithaalde maar het doel miste.

FC Volendam raakte halverwege de eerste helft een bepalende speler kwijt: Oristanio viel tegen Heerenveen en PSV ook lichtt aangeslagen uit, maar dan tegen het einde van de wedstrijd. Nu moest de huurling van Inter Milaan vroegtijdig naar de kant; Franco Antonucci was zijn vervanger. Op het half uur gebruikte trainer Wim Jonk de tijd – toen Brian Plat voor blessurebehandeling op het veld lag – om wat spelers – door middel van een briefje – aanwijzingen te geven. Noodzakelijk, omdat zijn ploeg het spel niet naar zijn hand kon zetten. In de 37e minuut ging na Oristanio ook Brian Plat geblesseerd naar de kant. De jonge Deron Payne was zijn vervanger.

Even later leek Volendam een goede aanval op te zetten, maar had Van Mieghem niet in de gaten dat hij in de rug werd verstoord (hij werd ook niet gecoacht). Was het de spanning, of toch iets minder beleving dan een week eerder tegen PSV? Juist uit die situatie zou de 1-0 komen, want Volendam heroverde de bal, kreeg een corner en toen die bal door Carel Eiting werd voorgeslingerd gaf Damon Mirani álles wat hij had en verraste daarmee doelman Ruiter en de Cambuur-verdedigers.

Meteen na rust verscheen Robert Mühren op het veld, Henk Veerman bleef achter in de kleedkamer. Volendam legde direct meer energie in het spel en dat leidde ertoe dat Mühren op rechts doorbrak. Zijn pass bereikte echter geen medespeler voor het doel. In de achtste minuut werd de diepgaande Volendammer zelf wel weggestoken door Eiting, haalde schuins voor Ruiter uit, maar raakte het lichaam van zijn dorpsgenoot. Volendam vierde even later uitbundig de 2-0 (prachtige steekbal Antonucci en dit afronding van Van Mieghem), maar toen iedereen zich opmaakte voor de aftrap werd het verschil weer terug gebracht naar één goal: Van Mieghem stond buitenspel.

Dat betekende dat Volendam de nummer laatste van de eredivisie nog niet knock-out had en Cambuur nog leefde. En dan kunnen tegenstoten nog gevaarlijk zijn, zoals vlak daarna, toen de bal op het hoofd van Jacobs kwam, maar die kopte recht op Filip Stankovic af. Even daarna voorkwam zijn collega Robbin Ruiter de 2-0, met een redding op een schot van Eiting, na uitstekend positiespel. Direct daarop probeerde Cambuur-spits Johnsen met een kopbal Stankovic te verschalken, maar ook die poging ging recht op de Servische doelman af.

Goed stoorwerk van Eiting leverde een kwartier voor tijd een (schiet)kans op voor de loerende Mühren, maar hij raakte het zijnet. Dorpsgenoot Ruiter moest daarna wel gestrekt op een schot met veel curve van Antonucci. Het thuispubliek veerde op, maar zag de keeper nog net – fraai – redding brengen. In de slotfase werd het thuispubliek op de wenken bediend. Volendam bleef aanvallen en kreeg de verdiende 2-0. Weer was het een corner van Eiting en andermaal werkte Mirani de bal binnen.