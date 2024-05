Nieuwe hal gebouwd bij Fardem Packaging

Onlangs heeft er een uitbreiding plaatsgevonden bij Fardem Packaging. Voor de opslag van hun producten is er een grote nieuwe hal gebouwd. Algemeen Directeur Patrick Jansen vertelt ons over het project, dat op het moment een laatste fase in gaat. Door: Jos de Boer

,,Wij kampten met een toenemend tekort aan ruimte voor ons product”, licht Patrick toe. ,,Veel goederen werden extern opgeslagen. Het transport van het product tussen meerdere locaties kostte veel tijd en geld. Ook waren er enkele zorgen rondom de brandveiligheid. Om deze redenen hebben wij een architect ingeschakeld, die een nieuwe hal voor ons bedrijf ontworpen heeft.” In het vierde kwartaal van 2023 is het project van de grond gekomen. In totaal is de dertien meter hoge hal goed voor 1.500 m2 aan extra opslagruimte – praktisch twee keer zo veel als hiervoor beschikbaar was. Onlangs werd de bouw van het exterieur afgerond. Op dit moment wordt de vloer afgewerkt en de loading docks gebouwd. Daarna wordt het sprinklersysteem aangelegd en de verlichting.

Patrick schat in dat de huidige werkzaamheden vóór de zomervakantie afgerond zullen zijn. Er is echter een plan, om het stallen en vervoeren van de goederen in de hal geheel te automatiseren. Patrick licht dit verder toe: ,,Op het moment hebben wij een aantal werknemers die dit werk uitvoeren met behulp van forklifts. In de nabije toekomst willen wij het werk in de hal geheel automatiseren, zodat wij deze werknemers elders kunnen inzetten. De automatisering geeft ons ook de kans om andere delen van het bedrijf te herorganiseren, zodat wij in het geheel efficiënter te werk kunnen gaan. Een mooie stap, waardoor wij als bedrijf ook verder kunnen blijven groeien.”