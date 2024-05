Gerard en Luuk: NIVO-wijk als familietraditie

In Edam zijn ze op woensdag een vertrouwde verschijning geworden. Met hun schoudertassen vol NIVO’tjes zorgen Gerard en Luuk Bond ervoor dat veel abonnees hun wekelijkse leesvoer krijgen. Opa en kleinzoon genieten van dit wekelijkse uurtje samen. ,,Het is echt heel leuk,” zegt Luuk. ,,Je brengt tijd samen door, krijgt een betere band, bent actief in de buitenlucht, en houdt er ook nog een lekker zakcentje aan over.”

Door: Kevin Mooijer

,,We hebben wéér ons record verbroken!” zegt Luuk enthousiast. Opa Gerard glimlacht en knikt instemmend. ,,Een uur en tien minuten deden we er dit keer over. Nog even en we bereiken ons doel; de hele wijk in minder dan een uur bezorgen.” Gerard en Luuk bezorgen de NIVO inmiddels zeven weken. ,,We kijken er elke week naar uit,” zegt Gerard. ,,Ik vind het geweldig om zo samen tijd door te brengen. Nu zien we elkaar elke week, terwijl we voorheen geen vast moment hadden waarop we langdurig tijd spendeerden. Bovendien steekt Luuk een hoop op van kranten bezorgen.” Gerard lacht: ,,Hij is gek op geld verdienen, en gelukkig maar! Hij doet werklust op en leert de elementen trotseren.”

‘‘Maar we gingen gewoon door, het moet af hé”

Luuk: ,,Laatst waren we halverwege de wijk, toen er opeens een gigantische hagelbui naar beneden kwam. Maar we gingen gewoon door, het moet af hé. Mensen willen hun krant lezen.” De mentaliteit van de jonge venter is bewonderenswaardig, dat blijkt ook uit dat hij het initiatief nam voor de krantenwijk. ,,Ik hoorde van een vriend dat hij de NIVO bezorgde. Ik zei tegen mijn moeder dat ik dat ook wilde, maar omdat zij geen tijd heeft om te helpen, vroeg ik mijn opa. Hij vond dat gelukkig een goed idee.”

Waardevolle tijd

Gerard en Luuk raden het iedereen aan samen een krantenwijk te nemen. ,,Geef het een kans,” zegt Gerard vastberaden. ,,Je krijgt er waardevolle tijd met je kind of kleinkind voor terug, terwijl zij een zakcentje verdienen, werkervaring opdoen en verantwoordelijkheid leren.” Luuk sluit zich bij zijn opa aan: ,,Het is leuk, sportief, je krijgt samen een betere band en je kunt geld opsparen!”

Samen bewijzen ze dat iets simpels als een krantenwijkje kan uitgroeien tot een prachtige familietraditie. Regen of zonneschijn, Gerard en Luuk blijven trouw de NIVO bezorgen en kijken er elke week naar uit om weer samen op pad te gaan.