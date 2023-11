FC Volendam verliest met ruime cijfers

FC Volendam verloor zondagmiddag met 1-4 van Sparta Rotterdam. Het trof een zakelijk spelende tegenstander die telkens wist te scoren in de omschakeling. De afgetekende cijfers lieten vooral de tekortkomingen in het verdedigende spel van de thuisclub zien. Het had een groot deel van de wedstrijd namelijk meer balbezit. De score was dus wat geflatteerd, maar de vele tegendoelpunten mag de club zich wel aanrekenen. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam leek in de beginfase gebrand om weer voor de volle winst te gaan. Toch was het Sparta dat na ongeveer vijf minuten de eerste mogelijkheid kreeg. Doelman Mio Backhaus kon toen nog uitkomst bieden. Twee minuten later was het Bart Vriends die wel de score opende voor de Rotterdammers met een kopbal. De thuisclub moest al vroeg in de wedstrijd in de achtervolging. Even later was het Milan de Haan die voor de derde wedstrijd op rij het doel trof: 1-1. Net als vorige week tegen NEC schoot hij mooi van afstand binnen.

Volendam bleef daarna in de aanval. Maar moest wel blijven letten op de tegenaanvallen van Sparta, dat eerder al had laten zien daarin gevaarlijk te kunnen zijn. Na een minuut of achttien ging Volendam-speler Oskar Buur tegen de grond. Hij moest worden behandeld, waardoor de wedstrijd enige tijd stillag. Er was even tijd om wat te overleggen. Later kwam hij wel weer binnen de lijnen.

De wedstrijd kabbelde midden eerste helft wat meer voort, met wat kleine uitbraken over en weer. Sparta’s tactiek leek te zijn om lange ballen naar voren te spelen, in de hoop op succes. Door zo’n soort actie werd het na zesendertig minuten ook bijna beloond, maar kwam net niet tot een schot. Volendam moest dus waakzaam blijven. Dat was het niet genoeg, want Joshua Kitolano maakte in de tweeënveertigste minuut de 1-2 uit zo’n counter. Het lag achterin helemaal open bij de thuisclub, die lustig erop los aanviel, maar daarbij de verdediging vergat. De clubs gingen de rust in met deze stand.

Voor de tweede helft werd een huzarenstukje van de ploeg van Matthias Kohler verwacht, als die nog een overwinning wilde behalen. In de eerste tien minuten daarvan was het spel van de thuisclub nog niet overtuigend genoeg om echte kansen te creëren. Sparta bleef gemakkelijk overeind en nam zijn afwachtende rol weer in. Na ongeveer een uur spelen kreeg Volendam wel twee aardige mogelijkheden. Eerst was het De Haan die niet tot een schot kwam en kort daarna schoot het naast. Er werd nadrukkelijk geappelleerd voor hands, maar Volendam kreeg niet zijn gewenste strafschop.

Daarna verving trainer Kohler zijn twee buitenspelers. Zack Booth en Garang Kuol kwamen in het veld om meer gevaar te stichten. Het bleef moeilijk voetballen voor Volendam tegen Sparta, dat goed opgesteld stond. In de achtenzeventigste minuut kreeg Kuol de eerste schietkans sinds lange tijd in dit duel, maar mikte net naast. Sparta wilde daarna rustig de wedstrijd over de streep trekken, Volendam kon daar weinig tegenover stellen. Het probeerde in de eindfase nog wel de lange bal te spelen. Tot overmaat van ramp maakte Vriends daarna ook nog de 1-3 voor de Rotterdammers. Het thuispubliek verliet toen al massaal het stadion. Daarna liet de thuisclub ook nog toe dat het 1-4 werd.