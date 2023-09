Ondanks voorsprong weer geen punten

FC Volendam verliest ook van Fortuna Sittard

Na een interlandperiode en de Volendammer kermis, stond er voor FC Volendam zaterdagavond een verre uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. In een zwak duel maakte Volendam geen moment aanspraak op punten. Ondanks een voorsprong kreeg Volendam dan ook wederom het deksel op de neus: 3-1.

Het behoeft geen verdere uitleg dat FC Volendam de punten én het daaraan gekoppelde vertrouwen keihard nodig had. Net als RKC Waalwijk, Almere City FC en FC Utrecht stond de ploeg van Matthias Kohler immers nog met lege handen. Bij Fortuna Sittard was het vertrouwen daarentegen hoog. De geelhemden waren nog ongeslagen en speelden al gelijk tegen zowel Ajax als Feyenoord. Fortuna coach Danny Buijs sprak een half uur voor de aftrap dan ook uit voor de winst te gaan. ,,we willen Volendam bij de strot pakken en domineren.’’ Ook Buijs was het al opgevallen dat Het Nieuwe Oranje (weer) met een heel jong elftal aantrad. Aanvalsleider en routinier Robert Mühren keerde weliswaar terug van een schorsing, maar sterkhouder Xavier Mbuyamba zat om onduidelijke redenen niet eens bij de wedstrijdselectie. Jongelingen Lequincio Zeefuik, Deron Payne, Milan de Haan en Garang Kuol zagen hun naam wel op het wedstrijdformulier, terwijl Leicester City huurling Zach Booth op de dun bezette bank moest plaatsnemen.

De eerste tien minuten waren van beide kanten rommelig en het leek toch alsof er wat spanning op de Volendamse benen stond. Voor Bilal Ould-Chikh zat de wedstrijd er na een kwartier al bijna op, toen hij het slachtoffer was van een kiezelharde en onbesuisde tackle van Fortuna linksback Mitchell Dijks. Het bleek het startsein van een fase waarin Volendam werkelijk niks te vertellen had. Doelman Mio Backhaus verrichtte enkele sterke reddingen, waarvan zijn antwoord op de pegel van Alen Halilovic het meest in het oog sprong. Uit de daarop volgende corner ontsnapte Volendam wederom aan een achterstand. Eerst knalde Siovas tegen de lat waarna de rebound -ondanks een verlaten doel- tegen Benaissa Benamar werd aangeschoten. Terwijl iedereen wachtte op de openingstreffer van de thuisclub, opende Volendam echter volledig tegen de verhouding in de score. Uit een counter vond FC Volendam aanvaller Bilal Ould-Chikh ploegmaat Garang Kuol, die de bal op prachtige wijze in de bovenhoek krulde: 0-1. Het bleek meteen de ruststand.

Ook de tweede helft begon Volendam -zoals zo vaak- door in onnodig balverlies te grossieren. Ook nu was het wachten op treffers van de Fortunezen. In tegenstelling tot de eerste helft, wist Volendam nu niet meer te ontsnappen. Oguzhan Ozyakup maakte de gelijkmaker nadat hij slim werd weggestoken door Halilovic. Tien minuten later trok Fortuna de wedstrijd definitief naar zich toe. Inigo Cordoba schudde Volendammer Milan de Haan van zich af en leverde een panklare voorzet af op Tijjani Noslin die binnenknikte: 2-1. In het restant van de wedstrijd liet Volendam meer van hetzelfde magere spel zien en kwam de zege van Fortuna geen moment in gevaar. Sterker nog: uitblinker Alen Halilovic bekroonde zijn sterke wedstrijd door de 3-1 op het scorebord te zetten. Wederom werd bevestigd dat de huidige FC Volendam selectie op cruciale posities kwaliteitsarm is en ervaring ontbeert. Wil FC Volendam dit seizoen nog enige rol van betekenis gaan spelen, dan zullen deze plekken dringend moeten worden versterkt met ervaren krachten.