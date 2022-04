FC Volendam verprutst kans om in- en uit te lopen

FC Volendam zegt te willen promoveren, maar tussen zeggen, willen en doen zit in de uitvoering al geruime tijd een gigantisch verschil. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam tegen TOP Oss al na enkele minuten op schlemielige wijze op achterstand en legde vervolgens een onthutsend slechte eerste helft op de kunstgrasmat. In de tweede helft werd de druk op het Brabantse doel wel hoog opgevoerd, maar Volendam leek haar geluk te hebben opgebruikt: 1-2. Terwijl het juist de kans had om weg te lopen van Excelsior (dat verloor bij Almere City) en in te lopen op FC Emmen (dat gelijk speelde bij De Graafschap).

Door Eddy Veerman

FC Volendam was vorige week niet in actie gekomen, in tegenstelling tot de concurrenten Emmen en Excelsior, die beide wonnen. De FC haalt dat duel (Jong PSV-uit) komende maandagavond in. Vraag was of het in de allerlaatste seconden veroverde punt in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) van twee weken terug, waarmee een derde nederlaag op rij werd afgewend, ook doorwerkte in de eerstvolgende wedstrijd. Bij de thuisclub ontbrak Gaetano Oristanio, Kevin Visser begon daarom op ‘6’. Benaissa Benamar was ook wedstrijdfit, waarmee Josh Flint naar de bank werd verdrongen.

In de tweede minuut lonkte al een kans voor Robert Mühren, weggestoken door Visser kwam hij schuins voor de keeper, besloot niet te schieten en strandde. Vervolgens zoefde een schot van Boy Deul via een Brabants been net naast. Er stonden nog geen vier minuten op de klok, of het ging mis bij de thuisclub. Buitenspeler Margaritha bracht de bal in, Benamar en zijn tegenstander lieten de bal lopen waar doelman Filip Stankovic kennelijk met iets anders rekening hield en verrast werd: 0-1.

Mocht Volendam van voornemens zijn geweest om te vlammen, dan was die vlam meteen gedoofd. Het werd breien in een veel te laag tempo, zonder overtuiging en zonder een verrassingselement, tegenover een TOP Oss dat de linies heel kort op elkaar hield. Pas in de 26e minuut ondernam Walid Ould-Chikh een actie, leek te stranden, maar zette door en bezorgde de bal bij Robert Mühren, die uithaalde maar de bal net naast zag rollen. De 28e minuut was heel typerend. Volendam veroverde de bal iets over de eigen middenlijn en kon uitbreken. Maar het ontbrak vervolgens aan enig patroon waardoor de bezoekers, zoals elke keer, weer georganiseerd stonden. Franco Antonucci probeerde iets voorspelbaars en zijn schot met links was een rollertje.

Op die manier zou Volendam niks kunnen afdwingen en zo bleek wel, toen een minuut later Mühren in het strafschopgebied aannam, zijn bewaker onderuit ging en de topscorer de hoek voor het uitzoeken had. Maar het was al behoorlijke tijd geleden dat hij zo’n open kans had gekregen, Mühren leek zo hard mogelijk te willen afronden en… raakte de benen van de keeper. Daar leek de thuisploeg de rekening voor te moeten betalen, want aan de overkant werd TOP Oss kansrijk, maar Damon Mirani gooide zich op tijd voor de bal.

Even later legde de scheidsrechter het spel een minuut stil, om alle aanwezigen de laten applaudisseren voor FC-fan Bryan Houtkoop, die in coma verblijft en voor zijn leven vecht. Weer een minuut later legde hij het spel weer stil, omdat er bier zou zijn gegooid richting zijn assistent. Het duel werd ook snel weer hervat.

Vlak voor rust was er dan een versnelling van Bilal Ould Chikh, die dat vaker had maar dan met zijn rechter uit komt en daar komt geen doortastende voorzet uit. In de 41e minuut was hij sneller dan zijn tegenstander en probeerde Mühren bij de eerste paal te bereiken, maar diens poging werd geblokt. En andermaal leverde zo’n moment ook aan de andere kant een kans op voor TOP Oss, maar Stankovic redde goed.

In de rust bleef Kevin Visser achter de in de kleedkamer achter, Daryl van Mieghem maakte zijn opwachting. TOP Oss werd helemaal met de kont tegen de zestien gedrukt en de eerste tien minuten leverden twee schoten rond de zestien op, beide pogingen van, Bilal Ould-Chikh en Deul, gingen naast. Maar weer was TOP Oss meteen daarna gevaarlijker: Margaritha mocht Bilal Ould-Chikh en Dean James bezig houden én zelfs het duel van die twee winnen: zijn voorzet zeilde over Stankovic, op de binnenkant van de paal… in de handen van de doelman. Daarmee kwam de thuisploeg wéér goed weg.

De net ingevallen Achraf Douiri zorgde halverwege de tweede helft voor Volendams gevaar, met een droge knal, die op de paal eindigde. Mühren deed er daarna alles aan om de stuiterende bal te heroveren, dat lukte deels, maar voor de zoveelste keer stond er niemand van zijn medespelers rond de vijf meter-lijn om óók te strijden voor een afronding.

De storm op het Brabantse doel hield aan, maar de kopbal van invaller Oristanio zeilde over en toen Bilal Ould-Chikh er weer op snelheid langs ging was er een goede voortzetting maar de bal miste Mühren en achter hem stond niemand om eventueel wel de bal binnen te tikken. In de extra tijd viel het doek. Achterin werd zonder de alles-of-niets-mentaliteit verdedigd, waardoor Guezen kans zag om 0-2 te maken. Meteen daarna zorgde invaller Martijn Kaars nog voor 1-2. Nog één keer was er een dreigend moment, maar het lukte niet meer de gelijkmaker af te dwingen.