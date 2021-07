Feestelijke opening CuliCafé ‘de Ontmoeting’

,,Na ruim twee en een half jaar is het dan eindelijk zover en openen wij ons eerste CuliCafé”, opende Marion Breij de bijeenkomst. Samen met mede-eigenaar Niels Veerman en vele genodigden hief Marion enthousiast het glas op de opening van hun maatschappelijke onderneming.

Wethouder Vincent Tuijp kreeg de eer het lintje door te knippen en de opening officieel te maken. De wethouder liet optekenen dat hij nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het eerste CuliCafé in de Broeckgouw en dat hij trots is op het prachtige eindresultaat.

Het volgende CuliCafé wordt gebouwd op de historische scheepswerf nabij het Slobbeland. De opening van deze grotere vestiging staat gepland op mei 2022. Maar vooralsnog is iedereen van harte welkom bij CuliCafé ‘de Ontmoeting’ in de Broeckgouw.