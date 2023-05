Feestelijke opening Rob’s Fashion op zaterdag 20 mei

Volendam is een herenkledingzaak rijker. Op zaterdag 20 mei is de feestelijke opening van Rob’s Fashion aan Edammerweg 5. Met een volledig assortiment aan shirts, jeans, vesten, hoodies, polo’s, basics, zwembroeken, caps en accessoires van de merken Miracle of Denim (M.O.D), Presly & Son, Solid en La Coste biedt Rob’s Fashion complete outfits voor de casual jongeman en de volwassen heer. Eigenaren Cora de Jong en haar zoon Rob zijn nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de grand opening en voelen: dit komt goed.

“Het moest zo zijn”

Cora werkte zestien jaar bij haar zus en zwager in de zaak, in kledingwinkel Fashion Marinapark. Plannen voor een eigen kledingzaak waren er tot voor kort nog helemaal niet. Totdat een bevriende makelaar voor de grap het winkelpand aan de Edammerweg bij Cora onder de aandacht bracht. ,,Niks voor jou?” appte de makelaar. ,,Ik had er gelijk een goed gevoel bij”, zegt Cora. ,,Ik nam direct contact op met de agent van Miracle of Denim om te vragen of wij hun merk mogen verkopen hier. Dat kon. Vanaf toen ging het snel. We tekenden het huurcontract en over drie dagen opent onze eigen winkel. Dat is ook typisch iets voor mij: als het goed voelt, dan ga ik ervoor.”

Voor elke man een spijkerbroek

Eén wand in de winkel is volledig gevuld met spijkerbroeken in alle soorten wassingen, maten en modellen. Van skinny tot wijd en van licht tot donker. Cora: ,,Wij zijn een echte jeansspecialist, elke man kan hier slagen voor een spijkerbroek. De meeste jeans zijn van M.O.D., een Duits merk dat al sinds 2004 bestaat. M.O.D. maakt geweldige broeken en jeans. Het is één van de populairste denimmerken van dit moment.”

Een perfect team

Rob rondt binnenkort zijn opleiding Business Services af. Opgedane financiële kennis en marketing skills past hij straks toe bij het doen van de winkeladministratie en het bijhouden van de socials. ,,Mijn moeder heeft heel veel ervaring met inkoop en verkoop, ik heb kennis van marketing en van getallen achter de komma. Zo vullen we elkaar perfect aan. Zelf ben ik gek op kleding en ben ik, net als mijn moeder, een echt mensen-mens. Die eigenschap moet je wel bezitten als je een winkel runt. Je moet het leuk vinden om mensen te adviseren, oprecht zijn en het dus ook durven zeggen wanneer iets iemand niet staat.”

Eerbetoon aan vader Rob de Jong

Rob’s Fashion is vernoemd naar wijlen Rob de Jong, de vader van Cora, en opa van Rob. Cora: ,,Mijn vader overleed op zestigjarige leeftijd plotseling aan een hartstilstand. Dat was een moeilijke tijd. Mensen kennen mijn vader als de vriend en trainer van FC Volendam-trainer Wim Jonk en waardeerden hem om zijn mooie karakter. Ik vind het mooi dat zijn naam hier nu aan de gevel hangt.”

Kom op zaterdag 20 mei naar de opening Rob’s Fashion, ontvang 10% korting op de gehele collectie en maak kans op diverse waardebonnen. Tot dan!

Rob’s Fashion

Edammerweg 5 Volendam