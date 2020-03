Partner content

Fiets op maat geeft fietsplezier

Het kopen van een fiets voor een dochter is zo makkelijk nog niet. Behalve dat dochterlief natuurlijk zo haar wensen heeft -juist wel of geen roze, een mand erop of niet, franjes aan de handvaten of niet, grote of kleine bel- zijn het model en de maat een eerste waar naar gekeken moet. Voor welke maat kies je?

Als de loopfiets allang tot het verleden behoort, wordt het tijd voor die nieuwe fiets. De vraag is welke maat de fiets moet zijn. In de meeste gevallen past een meisjesfiets 14 inch het beste bij een drie- tot vijfjarig meisje. Daar kunnen zijwieltjes aan worden bevestigd, maar dat is voor tijdelijk.

De keuze in deze fietsen is enorm. Denk in ieder geval aan een zo laag mogelijke instap en de stevigheid van de fiets. Het moet wat kunnen hebben en hoe steviger de fiets hoe stabieler. Dat werkt altijd in het voordeel van de balans. Die jonge meisjes fietsen immers nog niet zo lang.

Je moet ze het fietsen goed leren

Een meisjesfiets 16 inch is in de meeste gevallen geschikt voor een vier- tot zesjarige. Dat is natuurlijk afhankelijk van de groei, maar gemiddeld genomen is dit de maat die past bij de leeftijd. Op die leeftijd fietsen ze er meestal al flink op los, maar zelden alleen. Een beetje op het pleintje fietsen kan, maar zodra jonge kinderen de weg op gaan, fiets je mee. Zelfstandig naar school fietsen ligt nog ver in het verschiet.

Dat neemt niet weg dat je ze op deze leeftijd het fietsen goed moet leren. Dat wil zeggen: balans houden, vooruitkijken, handen aan het stuur, en langzaam wat verkeersregels leren kennen. Dat laatste begint bij op tijd de hand uitsteken, goed om je heen kijken, rechts fietsen en op tijd remmen en afstappen.

Geen fiets op de groei

Aanhakend op dat laatste. Om goed te kunnen op- en afstappen is een fiets op maat belangrijk. Ook al lijkt het handig om een fiets op de groei te kiezen, doe het niet. Het kind leert dan niet goed fietsen omdat het constant moet forceren om balans te houden. Voor een te kleine fiets geldt hetzelfde. Knieën tegen het stuur maken een kleine fietser kwetsbaar en het fietst natuurlijk niet fijn, wat eigenlijk een eerste vereiste is om van fietsen te kunnen gaan genieten.