Fiets Verkeersexamen Volendam Vrijdag namen ruim 250 leerlingen van de Volendammer basisscholen deel aan het praktijk fietsexamen. Een spannende dag, maar ook een bijzondere leuke dag. De afgelopen tijd is in de klas veel aandacht besteed aan welke gevaren kinderen in het verkeer tegenkomen. Verkeersregels, andere weggebruikers, lossende vrachtwagens, maar ook hun eigen plek in het verkeer. Nu mochten ze laten zien dat ze het onder controle hebben. Het startschot werd dit jaar gegeven door Robert Mühren. Daarna reden de kinderen een mooie, nieuwe route door Volendam. Tijdens de route kwamen de kinderen een veertiental controlepunten tegen. Daar controleerden de hulpouders of ze de vaardigheden goed beheersten. Bij een van die controlepunten zitten onze toppers Arjen en Robin, verkeersouders vanuit de Jozefschool en al ruim veertien jaar in touw om allerlei verkeersprojecten voor de kinderen op te zetten. En dat verdient een compliment. Wij hopen nog lang van jullie hulp gebruik te mogen maken. Ook stonden er dit jaar maar liefst 31 hulpouders klaar om de verkeersouders te ondersteunen tijdens het evenement. Zonder hun hulp lukt het niet. Denk je nu: Bewustwording van veiligheid op de fiets door kinderen, ouders en scholen daar sta ik achter. Schroom dan niet en meld je aan. Dit kan via de school van je eigen kind. Samen staan we sterk!

Aan het einde van de route werden de kinderen getrakteerd op een ijsje, gesponsord door Univé. Een heerlijke versnapering na gedane inspanning. Onder supervisie van Veilig Verkeer Nederland konden we de deelnemers naderhand vertellen dat zij waren geslaagd. Robert Mühren geeft het startschot. |Doorsturen

