FIFA huldigt Jaap de Groot voor twaalfde WK

Qatar 2022 is voor sportjournalist Jaap de Groot alweer zijn twaalfde WK-voetbal. Hij zit daarmee in de mondiale top 10 van reporters die de meeste WK’s hebben verslagen en dat was voor wereldvoetbalfederatie FIFA reden om onze dorpsgenoot te huldigen.

Uit handen van de voormalige Braziliaanse topvoetballer Ronaldo, die ook enkele jaren voor PSV speelde, kreeg hij een replica van de gouden wereldbeker. De Groot: ,,Het weerzien met Ronaldo was leuk, helemaal omdat hij in het Nederlands speechte. Daarnaast blijkt de trofee van bladgoud te zijn, dus niet zo’n nepperd. Dat maakt het toch iets bijzonders.” Jaap de Groot, die in 1978 in Argentinië zijn eerste WK bezocht, doet in Qatar dagelijks verslag voor BNR Nieuwsradio en is tevens actief voor SBS Australië (heeft niets te maken met SBS6) en de Amerikaanse zender CNN.