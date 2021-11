Filantropisch Orkest Back Again swingt in de Jozef

Nadat het concert een aantal keren was uitgesteld, was het afgelopen weekend dan eindelijk zover: Het Filantropisch Orkest in De Jozef. Onder leiding van Ben Kwakman brachten de 21 topmuzikanten vooral de bekendere nummers uit de jaren zestig en zeventig.

The Beatles en de The Stones kwamen voorbij, evenals het prachtige ‘Don’t give up’ van Kate Bush en Peter Gabriel. Maar ook The Moody Blues, Don McLean, Eric Clapton werden op bijzondere wijze gebracht.

De eerste set bestond voornamelijk uit evergreens, maar na de pauze ging het gas erop. De veelal oudere muziekliefhebbers konden de meeste nummers woordelijk meezingen. Na de wervelende show betraden de bandleden de zaal nog even om een praatje met de enthousiaste menigte te maken.