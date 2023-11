Filantropisch Orkest in topvorm

Het weekend van 3,4 en 5 november stond de Jozef in het teken van de optredens van Het Filantropisch Orkest. Met een compleet nieuwe setlist werd het publiek twee keer anderhalf uur op een geweldige manier vermaakt. De zangers Jan Muhren, Jack Jonk, Saul Jonk, Frank Schilder en Johan Keizer wisselden elkaar regelmatig af en het was duidelijk te merken dat zij niet voor elkaar onder wilden doen want de lat werd steeds heel hoog gelegd.

Er werden hits gespeeld uit de 60- 70- 80- en 90er jaren zoals “Right down the Line” van Gerry Fafferty, “One of these Nights” van The Eagles en nog veel meer topnummers. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de inbreng van de gitaristen Sonny Kwakman, Kerim Kes (die zich ook steeds nadrukkelijker manifesteert als zanger) en Jos Kolenberg. De meeste nummers werden ook ondersteund door Chris Klein en Rik Jurriaans op synthesizer. Voor het betere drumwerk zat Martijn Tuyp op zijn indrukwekkende eiland en hij werd bijgestaan door John Schilder op percussie. Ook de blazers konden niet ontbreken en Martin Tol (trompet), Cok van Staveren (sax), Lynn Veerman (trombone) en Diana Kwakman (sax) zorgden voor de nodige sfeer in de diverse liedjes.

Het achtergrondkoor bestond uit de zangeressen Annie Kras, Anne tol en Rancy Tuyp en ook Anne en Rancy droegen solistisch hun steentje bij. Hoogtepunt (voor mij) was het nummer “L. A. Woman’”van The Doors dat Saul Jonk bracht in zijn oorspronkelijke versie van bijna 8 minuten. Wederom een prachtige avond gespeeld en gezonden door rasartiesten, dit alles onder leiding van bassist Ben Kwakman.

Door: Klaas Smit