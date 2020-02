Partnercontent

File ontwijken

Files, het is een groot probleem waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben. Af en toe een keer in de file staan is voor de meeste mensen geen probleem, maar wanneer dit dagelijks gebeurt en/of wanneer men haast heeft wordt dit toch een ander verhaal en beginnen de irritaties behoorlijk op te lopen. Bovendien wordt het probleem steeds groter gezien het aantal files en de lengte hiervan elk jaar weer toenemen. Volgens een onderzoek van de ANWB was de filezwaarte in 2019 met maar liefst 17 procent toegenomen. We zien dan ook dat steeds meer Nederlanders open staan voor alternatieven en uitzoeken welke manieren er zijn om de file te ontwijken.

Dagen en weer

Wat we terugzien is dat op bepaalde dagen zoals de dinsdagen en donderdagen er meer files in ons land zijn, uiteraard ligt de topdrukte rond de spitstijden. Het is dan ook goed om te bekijken, uiteraard wanneer de werksituatie die toestaat, te wisselen van werkdagen en/of thuis te werken. Ook is het misschien een mogelijkheid eerder te beginnen, zodat de topdrukte ontweken kan worden.

Daarnaast zien we dat het weer van grote invloed is op files. Zeker wanneer het glad op de weg is of wanneer er een stom door het land giert, maar ook bij alleen regen zien we dat het drukker op de weg wordt. Als u de mogelijkheid heeft om het één en ander aan te passen dan zijn dit zeker de momenten waarop u eventueel files kunt ontwijken.

Alternatieve vervoersmiddelen

Een simpele optie om files te ontwijken is het kiezen voor een andere vervoersmiddel, dit kan het openbaar vervoer betreffen, maar ook bijvoorbeeld een scooter en/of fiets gebruiken. Echter heeft niet iedereen een scooter in zijn of haar bezit en we zien zelfs dat er steeds meer Nederlanders zijn die ook geen fiets bezitten. Een fiets of een scooter kopen kan dat ook wellicht de oplossing voor de files zijn.

Er zijn voor zowel fietsen als scooters eindeloos veel mogelijkheden. We zien dat de elektrische modellen voor zowel fietsen als scooters enorm in populariteit toenemen. Dat is ook niet zo gek, een elektrische fiets is een stuk sneller en kost minder energie. Een elektrische scooter heeft ook vele voordelen. Het is duurzamer en daardoor beter voor het milieu, ze zijn geluidloos en bovendien zuiniger.