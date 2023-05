Regerend landskampioen Aalsmeer wint met 21-33 in Opperdam

Finale ver weg voor handballers

De handbalmannen van HV Kras/Volendam zijn dinsdagavond gedeklasseerd door titelverdediger Aalsmeer (21-33) en kunnen daardoor de finale om het landskampioenschap zo goed als vergeten. Er gloorde nog een kans toen Aalsmeer recentelijk punten verspeelde. Om in die finale tegenstander te worden van koploper Lions moest Kras/Volendam – zonder de geblesseerden Evert Kooijman en Oskar Scholl – thuis winnen, maar meteen na rust sloegen de geslepen Aalsmeerders een beslissend gaatje. Door Eddy Veerman

Jordy Baijens gaat scoren voor Kras/Volendam in het thuisduel tegen Aalsmeer. Foto Klaas Smit

Ondanks meerdere tijdstraffen aan Volendam-zijde en drie gemakkelijk weggegeven goals (aan international Samir Benghanem) bleef de thuisclub gelijk opgaan in de eerste helft en ging het van 7-7 naar 12-12. Volendam-doelman Evan de Lange maakte enkele uitstekende stops en het publiek in de Opperdam leefde intens mee.

Vlak voor rust sloeg Aalsmeer toch een klein gaatje (13-16), mede door een onnodige tijdstraf van Volendam-speler Tim Roefs. Meteen na de pauze ging het mis. Het zo ervaren Aalsmeer verdedigde stug en de Volendamse aanval beet zich – te vaak gehaast en naïef – stuk. Keer op keer mochten de bezoekers een doeltreffende tegenstoot plaatsen, waardoor het wegliep naar 13-20. En daarmee was de wedstrijd gespeeld, want Aalsmeer – dat vier landstitels op rij won – gaat zo’n voorsprong niet meer weggeven.

Cadeautjes

Bij Volendam miste bovendien de een na de ander een scoringskans en als zelfs de kalme Duitse opbouwer Lucas Schneider gaat missen, dan blijft er weinig over. Trainer Geert Hinskens bracht in de laatste fase nog wat jonge spelers in. ,,In het eerste deel gingen we goed mee”, keek de oefenmeester terug. ,,Halverwege de eerste helft namen wij het initiatief over, maar door die gemakkelijke tegengoals – ik denk dat het de spanning is – help je Aalsmeer met die cadeautjes weer in het zadel.”

,,Aalsmeer is vervolgens uitgekiend, dat zie je vlak voor en na rust. Dan kom je op grotere achterstand en blijf je zelf ballen missen, op de paal, lat of de keeper schieten en dat maakt je moedeloos. Terwijl Aalsmeer wel eager genoeg is om dat af te straffen. Complimenten voor de ploeg dat ze niet hebben opgegeven. Nu op naar zaterdag (Lions thuis, red.) en donderdag.” Dan, op Hemelvaartsdag speelt Kras/Volendam de bekerfinale in Almere. Alleen als Aalsmeer zaterdag tegen Hurry Up punten inlevert en Volendam wint van Lions, is er nog een mogelijkheid op de eindstrijd van het landskampioenschap.