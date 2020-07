Partner content

Fjällraven is een merk met een verhaal

Het bekende Zweedse outdoormerk Fjällraven vindt zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het was Åke Nordin die zijn eigen outdoor-uitrusting creëerde, omdat hij niet kon kopen wat hij zelf wenste. De poolvos fjällraven sierde het logo. Waarom het dat vosje is geworden en hoe het merk zich ontwikkelde lees je hier.

Het is hét outdoor merk bij uitstek als het gaat om tenten, jacks, broeken en rugzakken die een stootje kunnen hebben. En met een stootje bedoelen we regen, wind, ijs, kou, sneeuw en ga zo maar door. Ja, Hollandse plensbuien dus ook.

Scholieren vallen vooral voor de Fjällraven Kånken

De Fjallraven Kanken is de meest bekende rugzak van het Zweedse merk. Al sinds 1978, toen Åke Nordin het Zweedse outdoormerk een boost gaf door deze rugzak te ontwerpen, werd deze direct door scholieren omarmd.

Ook in Nederland is de Zweedse rugzak populair. Niet alleen bij scholieren, maar ook bij andere fans die door het Zweedse label geïnspireerd worden om meer en meer voor een outdoor lifestyle te kiezen.

Fjällraven draagt bij aan het behoud van het milieu

Dat betekent niet alleen ‘rossen door de bossen’ op een mountainbike en lange wandelingen maken, maar ook bewust kiezen voor het milieu. Een deel van de omzet van de Fjallraven rugzak wordt namelijk ingezet voor het behoud van die natuur en wie dat weet, hangt als natuurliefhebber dit merk aan.

Dit is overigens af te lezen aan het logo van Fjällraven waarop een arctic vosje staat afgebeeld. In de periode dat Nordin het merk vormgaf, werd die poolvos met uitsterven bedreigd. Hij besloot daar direct wat aan te doen door geld te investeren in projecten om die poolvos te redden. Dat is goed gelukt.

Inmiddels wordt er ook in andere projecten geld gestoken voor het behoud van de natuur en een schoner milieu. Met een Fjallraven heb je dan ook niet zomaar een tas te pakken, maar een stukje outdoor dat verder gaat dan buiten zijn.