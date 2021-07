‘Flying’ Evert Molenaar gaat met welverdiend pensioen

Na 42 jaar, zeven maanden, 26 dagen, zeven uur en tien minuten. Na 9000 gestoffeerde trappen, 59 kilometer gelegd tapijt en bezorging van tienduizenden meubelstukken gaat hij Carré Wonen & Slapen verlaten om van zijn welverdiende pensioen te genieten.

Evert staat te kennen als de beste tapijtlegger van de wereld. Met 1 uur en 50 minuten is hij zelfs wereldrecorderhouder trap leggen (hij had op die dag wel wind mee). En bij het monteren van een meubelstuk was Evert de eerste die de montagehandleiding opzij legde.

Het steevast negeren van de handleiding deed hij niet alleen omdat hij hem niet nodig had, maar was ook een gevolg van het weigeren een bril te dragen. Altijd als eerste aanwezig, nooit ziek, immer een maximale inzet en áltijd van de partij op gezellige feestjes. Flying Evert gaat enorm gemist worden door de directie en zijn collega’s.