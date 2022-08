Foodplaces: Kiptartaartjes

Ik ben echt gek op lekkere hapjes. Ik kijk dan ook altijd enorm uit naar een verjaardag of gezellig avondje waarop iedereen met verschillende hapjes komt. Wanneer ik zelf vriendinnen te gast heb maak ik meestal een dessert en twee of drie nieuwe hapjes die zij nog nooit bij mij geproefd hebben. De luxe van kant-en-klare hapjes heb ik helaas niet meer… Als ik naar een restaurant ga kies ik vaak voor een tartaartje. Of het nou tonijn, zalm of steak is, of juist iets aparts als mango-avocado tartaar is: ik hou er enorm van. Het is makkelijk te bereiden en geldt als perfect hapje of voorgerecht. De tartaar uit dit recept heeft een bodem van sushirijst en is gevuld met avocado, kip met Japanse sesamsaus en verschillende toppings. Deze hap viel méér dan goed in de smaak bij mijn vriendinnen!