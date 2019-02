Foodsharing Volendam: weggooien blijft zonde

We kennen het bijna allemaal wel, dat rotgevoel dat opkomt wanneer voedsel met een doffe klap in de vuilnisbak belandt. Of je nu te veel hebt ingekocht, iets te lang hebt bewaard, een verkeerde inschatting hebt gemaakt bij het koken van pasta of rijst of iets gewoon niet lekker vind, het weggooien van eten blijft zonde.

Door Leonie Veerman

Sinds kort kunnen we daar in Edam en Volendam iets aan doen. Afgelopen december werd de Facebookpagina ‘Foodsharing Volendam’ opgericht. In deze openbare groep kan iedereen (overgebleven) eten aanbieden.



De groep bestaat inmiddels uit ruim 800 leden en zo nu en dan worden er al posts geplaatst met aangeboden etenswaren. Het aanbod is zeer divers: Van een pan met penne met pesto (te veel gemaakt) en diepvrieskroketten (verkeerd ingekocht) tot theezakjes en zakken snoep die bij de huidige eigenaar niet in de smaak vielen. Helaas is het aanbod nog schaars. Afgelopen vrijdag werden zes bakjes kippensoep aangeboden, de posts daaronder dateren van 4 en 6 februari: een heel bruin brood en gebakken tongen.



Per belandt 100.000 vrachtwagens vol aan voedsel in de afvalbak

Als we de actuele berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal mogen geloven belandt in Nederland per persoon jaarlijks ruim 40 kilo voedsel in de afvalbak. Dat is in totaal zo’n 800 miljoen kilo; 100.000 vrachtwagens vol. Dit soort indrukwekkende vergelijkingen zetten natuurlijk aan tot denken. Zoveel voedselverspilling is slecht voor het milieu. Daarnaast is het moreel moeilijk te verkroppen dat we zo achteloos met ons eten omgaan, terwijl er ook veel mensen zijn voor wie een volle maag lang niet vanzelfsprekend is.

De achterliggende filosofie van de Facebookpagina lijkt echter veel eenvoudiger. In de openingstekst worden dorpsgenoten opgeroepen iemand anders blij te maken met eten dat anders niet op komt, en zodoende de wereld een beetje mooier te maken. Een glimlach is tenslotte meer waard dan een vuilniszak vol verspild voedsel.



Wil je de volgende keer ook liever iemand blij maken met het eten dat in jouw huishouden niet opkomt? Meld je dan aan bij de openbare Facebookgroep Foodsharing Volendam, en plaats een post. Let daarbij nog even op de Foodsharing regels:



De Foodsharing regels:

* Maaltijden dienen afgehaald te worden, met een eigen tupperware of pannetje.

* Geef aan bij je post wanneer de maaltijd is gemaakt, en of het ingevroren is of niet.

* Indien verpakte voedingsmiddelen, graag de houdbaarheid vermelden.

* Indien losse groenten of fruit, graag de datum van aankoop vermelden.

* Geef in je post aan in welk gedeelte van de gemeente het aangebodene afgehaald kan worden.

* Voor de afnemers, reageren per persoonlijk bericht is ok.

* Voor de aanbieders, we zouden het fijn vinden als je onder je post wilt aangeven of het aangebodene is opgehaald.