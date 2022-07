Foodtruckfestival lokt Bourgondiërs naar park

Een groot deel van de lokale bevolking trok afgelopen weekend richting het Boelenspark. Het foodtruckfestival dat daar georganiseerd werd bleek een flinke aantrekkingskracht te hebben op Bourgondiërs. Van vrijdag tot en met zondag was het goed toeven op de plek waar in mei nog het 3e Klaphekfestival werd georganiseerd.

In een eerder stadium was er nog sprake van om Foodtruck Festival HOPPAAA! in het gedeelte waar ’s winters gehoopt wordt op een ijsbaan, maar dat bleek niet mogelijk. De verhuizing naar het andere parkgedeelte heeft het foodtrucks geen windeieren gelegd. De opkomst was geweldig.

Het foodtruckfestival bracht een sfeertje naar Volendam dat er tot voorheen nog niet was. Jong en oud vermaakte zich op het festivalterrein. Veel jonge ouders genoten samen met hun kinderen van een mooie dag en de picknicktafels waren bezet met vrienden- en vriendinnengroepen.