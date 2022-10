Fotoboek ‘Rondom de Gouwzee’ belicht ook Volendam

Luchtfotograaf Herman IJsseling van Flying Focus op vliegveld Texel passeert de Gouwzee regelmatig tijdens zijn fotovluchten boven Nederland. Onder alle omstandigheden heeft hij het gebied vanuit de lucht kunnen fotograferen.

Eén van de foto’s uit het boek, met Volendam vanuit de lucht gezien. Foto: Herman IJsseling

In wintertijd tijdens ijszeilen en met kruiend ijs bij het Paard van Marken. Fotovluchten in de zomer leverden mooi fotomateriaal van de watersport op en de herfst gaf de foto’s extra kleur. Een selectie van de mooiste foto’s is gebundeld in het fotoboek ‘Rondom de Gouwzee’, dat vanaf 17 oktober verkrijgbaar is via de boekhandel of via de webshop van Flying Focus.