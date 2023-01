Fotowedstrijd: De winter op de foto

Hoewel we deze winter nog geen sneeuw hebben mogen zien, is het schieten van een prachtig winters plaatje wel degelijk mogelijk. De dauw, het bevroren gras, de met ijs bedekte slootjes of de dikke lagen wol van de schapen in de wei. Trek er lekker op uit in onze mooie gemeente en maak dé winterse foto van dit seizoen. Wie weet wint jouw foto de bijzonder kunstzinnige hoofdprijs.