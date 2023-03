Algemeen

Fotowedstrijd: De Winter op de foto Ondanks een tegenvallend aantal winterse dagen dit jaar heeft de fotowedstrijd toch een grote hoeveelheid prachtplaatjes opgeleverd. We beelden er hier een aantal af en willen iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan de fotowedstrijd. Maikel Vermorken, de terechte winnaar van de fotowedstrijd 2022/2023. Er waren schone dagen én er is geschaatst, maar het weer was overwegend druilerig en wisselvallig. De zon brak deze winter maar zelden door. Áls de zon doorbrak leverde dat prachtige taferelen op, zoals de inzendingen bij ochtendgloren van Mirella Heimgartner en Tom Kok. Ook leverde het oogstrelende schouwspellen op bij het zakken van de zon, een tafereel dat we maar zelden mochten aanschouwen. Jenny Bont, Wilma van Zalinge en Evert Veerman wisten deze buitenkansjes op een unieke manier vast te leggen. Zelfs waren we dit jaar getuige van een verschijning van de 'Aurora Borealis' boven 't dorp, in de volksmond het Noorderlicht genoemd. Tom Kwakman en Simon Molenaar legden dit uiterst zeldzame natuurfenomeen vast. Een sprekend winters tafereel is geschoten door Freek Sier van een reiger, azend op een hapje eten. Maar de échte winter van 2023 zit verpakt in het beeld van Maikel Vermorken, geschoten tijdens een ochtendwandeling door het natuurpark tussen het Middengebied en Edam toen de zon tevergeefs door de mist trachtte te breken. Uitslag 1. Maikel Vermorken

2. Mirella Heimgartner

Cristy Rijser, genomen op 17 december in Oosthuizen. Tom Kok legde het ochtendgloren vast op de Purmer golfbaan. De haven bij avondschemering door Jenny Bont. Wilma van Zalinge, december genomen op de Durkweg in Kwadijk. Het weinige ijs van deze winter kapot gevaren, door Evert Veerman. Het Noorderlicht door Tom Kwakman & Simon Molenaar.

