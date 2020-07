‘We lopen nog niet de polonaise, maar zijn ook niet verbitterd'

Fractievoorzitters positief over ‘verassende’ samenwerking

Drie fractievoorzitters van partijen uit de gemeenteraad zijn hoopvol over de afgelopen week aangekondigde gemeentelijke samenwerking. Bekend werd dat Edam-Volendam gaat samenwerken met Waterland en Purmerend. De lokale overheden zijn in gesprek geweest over de toekomst van De Purmer en willen dit contact continueren. Men maakte tevens al plannen voor het gebied. De fractieleiders van Zeevangs Belang, Lijst KRAS en GroenLinks zeggen te zijn verrast door het nieuws, maar zien veel mogelijkheden voor het samenwerkingsverband. Men speculeert al over de aanleg van een groenstrook, nieuwe industrie en de bouw van een energiecentrale in de Purmer.

Door Laurens Tol

Dirk Dijkshoorn, fractievoorzitter van Zeevangs Belang, maakt duidelijk dat hij als raadslid niet is meegenomen in het plan voor de gemeentelijke samenwerking. Hij weet nog niet goed wat hij van het idee moet vinden. ,,Dit voorstel kwam voor ons als een verassing. Er is ons verteld dat ze de Purmer willen veiligstellen voor de komende zestien jaar. Dat het gebied industrie wordt, is nog zeker geen gelopen race hoor. Het is alleen een kwestie om een vinger in de pap te houden. Met dat idee ben ik het helemaal eens. Er zal nog heel veel gesproken gaan worden over wat er met het gebied moet gebeuren”, vertelt Dijkshoorn.

Bij de bekendmaking van de plannen die de drie gemeentes maakten, werd duidelijk dat een groengebied als het Purmerbos in de toekomst beschermd blijft en zelfs verbeterd wordt. Tegelijkertijd spreekt men over de mogelijkheden voor nieuwe woningbouw en industrialisatie van het Purmerse landschap. Volgens Dijkshoorn moet men uitkijken met het klakkeloos volbouwen van het landelijke gebied tussen de gemeentes. ,,Als we zeggen: we gaan de Purmer volplempen met industrie, dan heb ik heel veel uit te leggen. Dat moet niet het uitvloeisel zijn van deze samenwerking. Misschien kunnen we er dadelijk wel een energiecentrale bouwen voor onze regio. Er wordt gesproken over het gebruik van aardwarmte en geothermie in de toekomst. Maar ja, waar moet de centrale daarvoor dan komen? De Purmer is daarvoor wellicht nu een optie.”

Foto: De wethouders Jelle Kaars (Waterland), Wim Runderkamp (Edam-Volendam), Thijs Kroese (Purmerend) en Hans Schutt tijdens de presentatie van de samenwerking met betrekking tot het gebied dat achter hen ligt, de Purmer.