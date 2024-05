Frank Koning, Teamleider Utiliteit, over de functie Monteur Zwakstroom

Frank Koning, Teamleider Utiliteit, vertelt zijn persoonlijke verhaal over zijn ervaringen bij Smit Elektrotechniek, zijn diverse functies en zijn loopbaan bij het bedrijf gedurende de afgelopen 27 jaar.

Frank is al 27 jaar werkzaam bij Smit Elektrotechniek en heeft door de jaren heen al diverse functies doorlopen. Zo is hij begonnen als assistent monteur bij woningbouw, onder leiding van leermeester Johan Tuijp. Vervolgens is hij met zijn opgedane kennis doorgegroeid naar zelfstandig monteur woningbouw en tot slot onder begeleiding van Jack Klepper terechtgekomen bij utiliteit, waar hij zich heeft ontwikkeld tot zelfstandig monteur utiliteit.

‘’Als zelfstandig monteur utiliteit heb ik veel in de retail gewerkt door de hele Benelux. We deden destijds alle Vomar Supermarkten, Nike-stores, Timberland winkels en nog veel meer. Het was leuk om op zoveel diverse plaatsen te werken.’’

‘’Na een paar jaar met plezier te hebben gewerkt als zelfstandig monteur utiliteit, werd ik vervolgens gevraagd om bij de zwakstroomploeg te komen werken. Bij deze afdeling heb ik vijf jaar gewerkt en binnen die jaren heb ik alle facetten binnen de afdeling doorlopen.’’ Aldus Frank.

‘’Als laatste ben ik ontpopt tot engineer/werkvoorbereider en vervolgens doorgegroeid naar projectleider en teamleider. De functie die ik nu met veel plezier uitoefen.’’

Monteur Zwakstroom:

diversiteit in het werk, gezelligheid, goed loon en van alle markten thuis!

Laten we starten met gezelligheid!

Frank: ‘’Kom je in onze ploeg werken? Dan is het altijd gezellig op je werk. De monteurs geven vaak aan het teamgevoel bij Smit echt fantastisch te vinden. Met een ploeg van 18 monteurs kan het namelijk ook niet anders dan dat het gezellig is. Verder is er elke vrijdagmiddag een borrel met alle collega’s om de week af te sluiten en staat er binnenkort een 45-jarig bestaan, wat groots gevierd gaat worden voor de deur, dat is gewoon écht gezellig.’’

Diversiteit in het werk

Wanneer er aan projectleider Frank wordt gevraagd naar de werkzaamheden van een monteur zwakstoom, zegt hij het volgende: ‘’Het leuke bij Smit Elektrotechniek is dat we van alles wat doen. Van brand, inbraak, camera’s, domotica, toegangscontrole, vrijloopdrangers tot aan deurautomaten, je kan het zo gek niet bedenken. Ik merk dat iedere monteur uit het team weer ergens anders blij van wordt en dat is mooi om te zien, zo vullen ze elkaar allemaal goed aan. Ook de monteurs zelf geven aan de diversiteit in werkzaamheden prettig te vinden, dat is belangrijk.’’

‘’Vooral brandveiligheid is een zeer belangrijke motor binnen Smit. Het is heel technisch en heeft veel regelgeving omtrent de installatiewerkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat er vaak uitdagende projecten uit voortvloeien, wat de monteurs kunnen waarderen.’’

Frank vervolgt zijn verhaal trots: ‘’ Op het gebied van camerabeveiliging kan ik wel zeggen dat Smit voorloper is. We hebben eigen portalen en een ‘recherche on demand’, daarin zijn we écht voorloper in de markt. Het is altijd prachtig om een klant trots te maken met iets waar je zelf de beste in bent.’’

‘’Als je een ervaren monteur in zwakstroom bent kun je snel doorschakelen tussen de verschillende service-gebieden, maar ook tussen de onderhoudswerkzaamheden. Service en onderhoud zijn natuurlijk twee dingen die in ons vak samengaan. Ik ben dagelijks in contact met het team en merk dat deze combinatie van service- en onderhoudswerkzaamheden als zeer gunstig wordt ervaren.’’ Aldus Frank.

‘’Momenteel werken we o.a. bij Schiphol en Eurotank Amsterdam, en werken ook aan luxe kantoren met alle facetten uit ons vakgebied. Maar we hebben ook vele schoolgemeenschappen als vaste klanten en binnenkort mogen we ook een zeer luxe grachtenpand voorzien van geheel nieuwe elektrische installaties met onder meer inbraakbeveiliging en camera’s. Dat is toch geweldig!’’

Wat ontvang je van Smit Elektrotechniek als ervaren monteur zwakstroom?

Allereest wil Frank zeggen dat je als monteur zwakstroom goed verdient. Je hebt namelijk veel verantwoordelijkheden en veel kennis nodig over het vak om het te kunnen beoefenen, daar word je ook naar beloond.

‘’Daarnaast krijg je een goede auto of bus van de zaak. Alle gereedschappen die je nodig hebt zijn altijd goed geregeld en wanneer je om iets vraagt wordt er altijd gelijk actie ondernomen. Alle faciliteiten om goed en fijn je werk te kunnen doen zijn aanwezig.’’

‘’Het merendeel van de werkzaamheden van de monteurs zwakstroom zijn in de regio Noord-Holland. Dit betekent dat je meestal ook weer op tijd thuis bent en je kunt genieten van je vrije tijd.’’ Daaraan wil Frank graag toevoegen: ‘’ Het leuke bij Smit is dat je vanuit de woningbouw ook heel veel samenwerkingen hebt op verschillende projecten, waardoor je veel in samenwerking bent met collega-monteurs van andere afdelingen. Er zijn dan ook veel monteurs die er hechte vriendschappen aan overhouden.’’

Ruimte om te blijven ontwikkelen!

Wil je vanuit elektra overstappen naar zwakstroom? Dan zijn er binnen Smit zeker kansen om je om te scholen en je kennis te verbreden. ‘’Je kunt je aanmelden voor het Smit College, waar je een werkend-leren traject kunt volgen op diverse niveaus. Ook onderling, vanuit de monteurs en de leveranciers wordt kennisdeling intensief bevorderd om ieders kennis up-to-date te houden. We hebben zelfs een eigen innovatieteam waarbij monteurs zich kunnen aansluiten om nieuwe dingen te bedenken en om continu voorop te blijven lopen in de markt.’’