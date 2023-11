Algemeen

FvD wordt ‘Lokaal Edam-Volendam’ Het lokale Forum voor Democratie (FvD) gaat voortaan door het leven als ‘Lokaal Edam-Volendam’. Vanwege verschillende redenen besloot de fractie om zich af te splitsen van de landelijke afdeling. De belangrijkste is een gebrek aan communicatie over tal van zaken. Door: Laurens Tol Tijdens de raadsvergadering van morgenavond zal de naamsverandering al een feit zijn. Volgens partijleider Jaap Schilder hoeven aanhangers er niet voor te vrezen dat zijn partij het FvDgedachtegoed zal laten varen. Schilder zegt het ‘jammer’ te vinden dat het zo gelopen is. De afsplitsing ligt zeker niet aan partijvoorman Thierry Baudet, maakt hij duidelijk. Wel aan zijn Human Resource-organisatie, die de lokale afdeling bijvoorbeeld een uur van tevoren op de hoogte stelde van de komst van Baudet naar Volendam. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Schilder ,,En toen mocht ook nog alleen ik erbij zijn, terwijl de steunfractieleden zich 24/7 inzetten voor onze partij. Dit zijn vaak leden van het eerste uur, waarvan er sommigen emotioneel waren na dit passeren. Verder kregen we zonder overleg een nieuw lid opgedrongen, waar wij bij nader onderzoek niet achter bleken te staan. We voelen ons kortom niet serieus genomen door de landelijke partijafdeling. We probeerden nog om een breuk te voorkomen door een brandbrief te sturen om onze punten duidelijk te maken. Daar werd ook weinig mee gedaan, waardoor we samen besloten om zelfstandig door te gaan.” Het voormalige FvD Edam-Volendam telt één zetel in de gemeenteraad, maar maakt daarnaast gebruik van een aantal trouwe steunfractieleden. Die helpen Schilder om de vele onderwerpen toch te kunnen behandelen als eenmansfractie. Vanwege reglementaire redenen kan de partijleider komende donderdag nog geen beroep doen op deze helpende partijgenoten. De steunfractieleden moeten namelijk ook formeel weer worden aangemeld bij het nieuwe Lokaal Edam-Volendam. Schilder wil zijn kiezers geruststellen. ,,Wij blijven voor de volle honderd procent achter de ideeën van FvD staan en dragen die uit. Tegen de landelijke Kamerleden hebben wij dan ook niks. Uiteraard blijven we ons als Lokaal Edam-Volendam met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap en hopen op begrip en steun.” |Doorsturen

