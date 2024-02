Fysio Duin+: nieuwe grotere ruimte en méér mogelijkheden

Er wordt druk gesloopt en gerenoveerd onder een tribune van het FC-stadion. De fysio’s van Duin+ gaan er later dit voorjaar, komend vanaf de Julianaweg, in een nieuw en groter onderkomen hun specialisaties uitoefenen. ,,We willen een prettige laagdrempelige ruimte creëren waar mensen terecht kunnen met allerlei gezondheidsvragen. En dat als zij klaar zijn, ze in onze beweeg- en oefenruimte ook lekker aan hun gezondheid kunnen blijven werken”, legt Herman Tol uit.

Herman Tol en Patrick Keizer in wat de nieuw ingerichte ruimte van hun sport medisch- en gezondheidscentrum gaat worden.

Tol werd zes jaar geleden mede-eigenaar van Duin+. ,,Bijna alle maatschapsleden van toen zijn inmiddels met pensioen gegaan”, begint hij zijn verhaal. ,,Vorig jaar is Patrick Keizer, die een eigen bedrijf in Timmerwerken runde, bij ons komen werken. Hij heeft zich laten omscholen tot fysio, wat bewonderenswaardig is. Ik liep al jaren met een plan in mijn hoofd – het idee van een groot sport medisch centrum – en de toekomstideeën van Patrick sloten daar naadloos bij aan. Een mooie klik en een prachtig natuurlijk verloop, de andere maatschapsleden hadden logischerwijs niet de ambitie om nog groter te gaan en Patrick is een doener en wilde graag. Neem daarbij zijn skills als timmerman, die nu onmisbaar zijn in deze fase van de overgang.”

‘‘Een klacht komt niet alleen voort uit dát moment dat er iets pijnlijk voelt, maar heeft veelal een voorgeschiedenis”

,,We wilden samen groeien in de visie, die niet veel veranderd is ten opzichte van hoe ik die had toen ik zelf tot het maatschap toetrad. De bevolking vergrijst en veroudert en er wordt meer zelfstandigheid vereist. Er zijn steeds minder zorgverleners, dus de mensen zullen beter met hun klachten om dienen te gaan om fit te blijven en de dingen te doen die ze graag willen blijven doen. De nieuwe praktijk zal veel geschikter worden om daar op in te spelen. Er komt een mooi en groot deel voor beweegruimte, waar mensen zelf aan het herstel van de klachten kunnen werken, waar wij tevens mensen beter kunnen begeleiden als ze bijvoorbeeld artrose-gerelateerde klachten hebben of sportblessures. De ruimte is er straks om die problemen als gezondheidscentrum goed op te vangen.”

,,We groeien breder dan een praktijk van fysiotherapeuten, we zijn in gesprek met andere partijen en ook dát zal ons efficiënter maken in het oplossen van de diverse problemen. Deze plek biedt een unieke kans, waardoor we op nieuwe ontwikkelingen kunnen inhaken, ook voor de volgende generaties medewerkers. Als het gaat om visie, zie ik al langer dat een klacht niet zozeer voortkomt uit dát moment dat er iets mis gaat en pijnlijk voelt, maar dat het veelal een voorgeschiedenis heeft. Chronische stress is daarvan een voorbeeld. Daarbij, langzaam maar zeker worden mensen inactiever, we hebben veel beeldschermen om ons heen, hebben banen waarbij mensen veel zitten en we zien dat die inactiviteit voor veel problemen zorgt. Daar kunnen wij als fysio’s en manueel therapeuten steeds iets aan doen, maar vaak komen die klachten terug. Als mensen er écht voor willen zorgen dat ze ons niet meer nodig hebben, dan moet je zorgen dat ze zelf het lichaam kunnen onderhouden en klachten kunnen voorkomen.”

‘‘Het creëert enorm veel waarde als we een klacht vanuit meerdere

disciplines kunnen aanpakken of zelfs voorkomen”

,,Dat doe je onder andere door middel van beweging, goed slapen, goede voeding; het is meer een gedragsverandering. Op den duur gaat dat meer effect sorteren, dan dat je op korte termijn een klacht even snel vermindert of weghaalt. En je maakt mensen zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Er zullen altijd klachten blijven: ongelukjes gebeuren, duizeligheid van een hersenschudding, artrose, een kruisband afscheuren bij sport; maar als we het gros van de klachten kunnen voorkomen, doordat mensen lichaam en geest zelf onderhouden, is dat enorme winst. Dan krijgen mensen meer zelfvertrouwen, worden zelfverzekerder en minder zorgonafhankelijk. Dan zul je uiteindelijk fijner en gezonder leven.”

,,We weten dat naast weinig bewegen het psychosociale aspect veel kan bijdragen: als je continue een bak stress ervaart, is het niet gek dat het zich gaat uiten in lichamelijke klachten. Wij kunnen op korte termijn iets doen aan die klacht, maar als de achtergrond niet verandert, dan is het dweilen met de kraan open. En het zou júist mooi zijn ook die sociale en psychische preventieve aanpak te kunnen verenigen op de nieuwe plek. Het creëert enorm veel waarde als we een klacht vanuit meerdere disciplines kunnen aanpakken of zelfs voorkomen.”

Duin+, dat straks onder een nieuwe naam de nieuwe ruimte betrekt, blijft een praktijk met gespecialiseerde fysiotherapeuten, zoals onder andere handtherapie. Eugenie Buhrs is in de regio zowat de enige gecertificeerde therapeut op dat gebied. Voor manuele therapie is Jenneke Sars de specialist, bij kaak-, hoofd- en nekklachten, zijn Cornel Tol en Angéla de Boer de specialisten. Anouk Bootsman doet oedeemtherapie (,,Haar beschikbaarheid wordt gedeeld met De Garage”) en Twan van der Graag is gespecialiseerd in valpreventie.”

Tol en Keizer zijn er voor de zorg bij blessures, revalidatie na een operatie of andere pijnklachten. ,,Straks kunnen we er nóg beter voor zorgen dat mensen bijvoorbeeld sterker hun operatie ingaan en daar met minder klachten weer uit komen. Dat mensen met slijtage een operatie afstellen of zelfs uitstellen, of dat er bijvoorbeeld valpreventie-trajecten gevolgd kunnen worden. Daarnaast creëren we een fijne plek waar mensen zelf aan hun gezondheid kunnen werken. Door gewoon zelf te trainen, het volgen van een traject om fitter te worden, of door te trainen onder individuele gespecialiseerde begeleiding. We hebben nog zoveel ideeën, het zal hier zeker niet bij blijven. Als je voor bijna al je problemen op het gebied van bewegen bij ons terecht kan, dan zijn we pas tevreden.”

Herman Tol:



‘Multidisciplinaire aanpak’



Herman Tol is tevens bestuurslid van de fysiocoöperatie Zaanstreek-Waterland. ,,Ik help mee om een GLI (gecombineerde leefstijl interventie)-netwerk op te zetten. Als daarin de samenwerking wordt gestroomlijnd, helpt dat de zorg.” Hij werkt tevens aan het opzetten en formaliseren van een netwerk van geriatrische specialisten. ,,Ik vertegenwoordig 250 fysiotherapeuten – die lid zijn van de coöperatie – van particuliere praktijken tot fysiotherapie binnen zorginstellingen. Ik breng bijvoorbeeld in kaart wie geschoold is om valpreventie aan ouderen te geven en kijk tevens waar we meer mensen kunnen scholen op de plekken waar demografisch de hiaten zitten en er nog geen aanbod is.”

,,De ziekenhuizen raken vol, tot 2040 blijft die situatie zo, omdat we nog meer vergrijzen en er tekort zorgpersoneel is. Dus is daar efficiency vereist en is het zaak voor de eerstelijns-zorg zoals fysiotherapeuten om zich op het voorkomen van klachten te focussen. In onze nieuwe ruimte willen door middel van een multidisciplinaire aanpak mensen zo gezond mogelijk proberen te houden, in plaats van pas in actie te komen bij ziekte of blessure.”

Omgeschoolde Patrick Keizer:



‘Echte aanwinst’



Patrick Keizer is onder meer gespecialiseerd in dry-needling, echografie en shockwave. ,,De reden dat ik bij Duin+ kwam werken, is omdat ik bij het eerste gesprek met Herman tegenover iemand kwam te zitten die dezelfde visie op fysiotherapie heeft als ik die heb. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in een praktijk in Uithoorn. Daar bieden ze in een mooie grote ruimte álles aan wat je je maar kunt bedenken. Patiënten komen daar ook graag en doordat er zoveel aangeboden wordt, was er ook ruimte voor nieuwe dingen. Er stond bijvoorbeeld een speciale loopband voor mensen die na bijvoorbeeld een CVA (beroerte, red.) loopproblemen ervaren. En er was een enorme oefenzaal waar verschillende soorten training worden gegeven. Ik denk dat we op deze plek aardig naar zoiets toe kunnen groeien en een echte aanwinst voor Volendam kunnen neerzetten.”