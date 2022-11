Zorgverzekeraars houden praktijken in wurggreep

Fysiotherapeuten luiden noodklok

Omdat veel mensen zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering trekken fysiotherapeuten Herman Tol (Fysiotherapie Duin+) en Ernst Bartels (Kernpraktijken Fysiotherapie De Garage) aan de bel. Wanneer een patiënt nu namelijk een verkeerde zorgverkering kiest, loopt diegene het risico dat behandeling door de vaste fysiotherapeut maar deels- of zelfs helemaal niet meer vergoed zal worden. Aan de fysio’s zelf ligt het niet. ,,We staan met de rug tegen de muur.’’ Aldus Herman en Ernst, die inzicht geven in hun bizarre spagaat.

Hoewel Herman en Ernst actief zijn in verschillende praktijken wisselen zij graag en vaak kennis uit. Ook dit onderwerp is de afgelopen jaren al veelvuldig ter sprake gekomen. Herman vertelt waar precies de schoen wringt. ,,Het is lastig uit te leggen materie. Maar nu is het dus zo dat een zorgverzekeraar aan ons een vast tarief per behandeling biedt. Dat noemt men een zittingstarief. Dat tarief is in 2018 onderzocht en bleek toen al 20% onder kostprijs te zitten. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en is de vergoeding -ondanks alle inflatie- niet veranderd. Tegenwoordig ligt het zittingstarief dat wij aangeboden krijgen zelfs 30% onder kostprijs. Dat is ook de reden dat veel praktijken er gewoon mee stoppen. Het erge is dat de zorgverzekeraars éénzijdige contracten aanbieden. Met andere woorden: er is geen onderhandeling mogelijk en we hebben het maar te tekenen. En dat terwijl we echt lachwekkend bizarre eisen vanuit de verzekeraars krijgen. Wanneer wij als praktijk niet akkoord gaan, dan heeft dat nadelige gevolgen voor de patiënt. Als wij het aanbod van bijvoorbeeld VGZ niet accepteren, dan worden de behandelingen van al onze patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, beperkt of zelfs helemaal niet meer vergoed. Als fysio zijn wij dus min of meer gedwongen om te tekenen, zodat de patiënt gewoon bij ons kan blijven komen. Ondanks dat de vergoeding voor ons ruim onder kostprijs zit. Sommige praktijken rekenen al coperto (extra kosten gas/water/licht) om maar een redelijk tarief te krijgen...’’

Ernst zit aandachtig te luisteren naar zijn collega en kan zijn verbazing over deze vreemde situatie niet onderdrukken. ,,Stel dat Kernpraktijken het voorstel van bijvoorbeeld VGZ niet tekent en Duin+ wel. In dat geval zou het in theorie zo kunnen zijn dat alle VGZ patiënten allemaal overstappen naar Duin+.

Dit natuurlijk omdat die dan bij Duin+ al hun behandelingen vergoed zouden krijgen. Ware het niet dat de zorgverzekeraar dat ook weer niet wil hebben, omdat we Duin+ dan teveel behandelingen zou doen. De zorgverzekeraar bepaalt namelijk een behandelindex. Dit is een standaard aantal behandelingen per jaar en binnen die marge moet je als praktijk blijven. Maar hoe die precies in elkaar steekt, daar geven zij geen inzicht in. Om een lang verhaal kort te houden: de voorwaarden zijn zo slecht dat fysio’s soms gebaat zijn bij minder behandelingen. Anders wordt er gesneden in je vergoeding van de verzekeraar, die sowieso al te laag is. Gezamenlijk niet tekenen is ook geen optie. Dan zouden alle fysiopraktijken van kartelvorming worden beticht en dan krijgen wij de Autoriteit Consumenten Markt op onze nek. Als die binnen een bepaalde regio zien dat veel praktijken daar niet tekenen, dan valt dat op. Ondanks de dramatische voorwaarden geldt ‘tekenen bij het kruisje’ en anders heb je gewoon pech.’’ Fysiotherapie is vrijwel altijd de belangrijkste reden om een aanvullende zorgverzekering te nemen. Ondanks dat deze situatie jaarlijks erger wordt, is het pas sinds enkele weken ook onderwerp van gesprek in landelijke media. Het is dan ook te hopen dat men goed oplet bij het kiezen van een zorgverzekering. Wat adviseren Herman en Ernst hierin? Herman: ,,Ondanks dat er grote prostestacties zijn geweest, kan de overheid niet zoveel. De zorgverzekeraars kijken naar elkaar, want de fysio’s moeten toch wel tekenen.’’ ,,Het systeem werkt zo dat de verzekeraar oppermachtig is. Zorgverzekeraars maken graag reclame voor goede zorg, maar ze willen er niet aan betalen. Je zou dus kunnen zeggen dat ze een dubbele agenda hebben. Het enige dat patiënten kunnen doen, is bewust kiezen.’’

Daar helpen ze ons én zichzelf mee. Als praktijk zijnde moeten wij transparant zijn naar patiënten over met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben. Wat fysiotherapie betreft kun je -wat ons betreft- het beste bij DSW en ONVZ zitten. ONVZ steekt daar nog boven uit. Dit alles heeft wel als gevolg dat veel fysiopraktijken bij sommige verzekeraars gedwongen niet tekenen. Dat heeft grote gevolgen en moet wel gemeld worden. Wij adviseren patiënten contact op te nemen met hun fysiotherapeut om te checken of hun verzekeraar gecontracteerd is voor volgend jaar. Daarom doen wij bij dezen een noodoproep namens alle fysiotherapeuten van Edam-Volendam.’’