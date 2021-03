Ga eropuit in Nieuw-Volendam

De plaats Volendam is welbekend in Nederland wegens vele redenen. Een bezoek brengen aan deze plaats in dan ook om meerdere redenen zeker de moeite waard. Of het nu zomer, lente, herfst of winter is. Wel of geen lockdown. Het is een bruisende samenleving waarbij er voor ieder wat te doen en ervaren is.

Partner content

Neem een voorbeeld aan het beroemde zangtrio de 3JS. Of andere artiesten zoals The Cats en BZN. Op sportief gebied doet FC Volendam ook niet onder aan vele andere voetbalclubs in Nederland. Wie Volendam zegt denkt aan de traditionele klederdracht, de haven met visafslag. Neem een kijkje bij de vissersschepen en overige pleziervaartuigen en jachten. Het oude centrum van Volendam is ook een kijkje waard, wandelend door de nauwe straatjes met de traditionele kleine houten woningen geeft een sfeervol authentiek gevoel.

Edam is bij uitstek de plaats voor de kaasliefhebber. Wat in de veertiende en vijftiende eeuw een van Hollands meest belangrijke handelssteden was, is het tegenwoordig vooral bekend om zijn Edammer kaas soorten. Een bolronde kaas die al eeuwen vanuit Edam naar alle uithoeken van de wereld verscheept wordt.

Bent u een buitenmens? Dan is deze regio wat voor u. Kenmerkende aspecten van dit gebied zijn de wuivende rietkragen, de kleine landweggetjes, de bijzondere weidevogels en lintdorpjes met stolpboerderijen en houten huizen. U kunt heerlijk fietsen, wandelen, kanovaren en nog zoveel meer. In dit oer-Hollandse landschap vindt u ook nog eens het op één na laagste punt van Nederland, bijna zeven meter onder de zeespiegel!

Ga er dus lekker uit met uw weekendtas heren en beleef de vrijheid, frisse lucht, rust en ruimte.

Of wilt u de sportieve dame uithangen? Trek dan uw wacoal bh aan en ga lekker uw workout beleven in deze sportief vriendelijke regio met tal van verenigingen en sport faciliteiten. Edam-Volendam biedt maarliefst 77 stuks sportverenigingen welke een belangrijke plaats in de samenleving vormen. Deze zijn een onmisbare schakel voor het behouden van een gezonde en sociale leefstijl. Het is dan ook nog eens een zo dat het ledenaantal van veel deze verenigingen in deze regio boven het landelijke gemiddelde liggen. Met prestaties behaald door diverse verenigingen die uitmuntend zijn waarbij jaarlijks diverse Nederlandse Kampioenen gehuldigd mogen worden verspreid over diverse takken van sport. Dankzij gemeentelijke sportaccommodaties welke beschikbaar zijn voor zowel binnen en buitensport welke gebruikt kunnen worden door scholen, particulieren en bedrijven blijft iedereen op de been. Een Anita sport bh helpt vrouwen bij het presteren op een hoog niveau!

Al met al klinkt dit als muziek in de oren dus waarom dit niet eens uitproberen en er eens op bezoek te gaan? Wellicht bent u na het bezoeken van deze plaats wel zo verliefd geworden dat u er wilt wonen. Het is niet voor niets dat het er altijd leeft waarbij ieder zijn of haar eigen verhalen erover te vertellen heeft. Kom het beleven en creëer uw eigen verhaal over Nieuw-Volendam.