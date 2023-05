Bedrijf in beeld

Garage Kil en Autoschade de Hoop: een gouden combi

Begin dit jaar kondigde Piet de Hoop zijn pensioen aan bij Garage Kil & Autoschade de Hoop. Nu Piet de mooie leeftijd van 68 jaar bereikt heeft vindt hij het tijd om per 1 mei het stokje definitief over te dragen. Hoewel ze Piet ontzettend gaan missen op de werkvloer, betekent het niet dat ze bij Garage Kil & Autoschade de Hoop bij de pakken neer gaan zitten; sterker nog, de bedrijven draaien als nooit tevoren. De combinatie van de twee bedrijven werkt volop toe naar de toekomst.

Al ruim 70 jaar een begrip

Garage Kil is al 73 jaar een begrip in Volendam en omstreken. Opgericht in 1950 en jarenlang een herkenningspunt in het centrum van Volendam aan de Julianaweg. Inmiddels is het bedrijf al weer 8 jaar op de huidige locatie aan de Julianaweg 129 gevestigd. Ondanks de iets slechtere bereikbaarheid op dit moment door de werkzaamheden, is eigenaar Matthijs de Hoop positief. “We zitten in de eerste fase van de herinrichting. Dit moet betekenen dat begin mei alles hier voor de deur al weer opgelost is. Dan zijn de garage en showroom weer volledig ongestoord bereikbaar.”

Jona vertelt enthousiast verder; “In 2025 bestaat Garage Kil 75 jaar, een prachtige mijlpaal, die we uiteraard graag willen vieren. De showroom heeft een mooie upgrade gekregen en ook in de garage zelf hebben we de nodige zaken uitgebreid. Zo zijn we als bedrijf helemaal klaar voor de toekomst. Op naar de 100!” Matthijs valt bij: “Mijn vader startte in 1980 samen met Freek Veerman zijn bedrijf. Gelijk aan het jubileum van Kil bestaat Autoschade de Hoop in 2025 dus ook al 45 jaar. Ervaring te over dus!”

Voor alle problemen een oplossing in huis

In de werkplaats is de afgelopen jaren wel flink wat veranderd. “De opkomst van elektrisch rijden heeft in de gehele werkplaats impact; de techniek die in de gemiddelde auto gaat is veel uitgebreider dan 10 jaar geleden. Dit vereist van de monteurs veel meer en soms ook andere kennis. Ons volledige team blijft zich continu bijscholen, ze zijn met recht experts”, vertelt Matthijs.

“Dat geldt voor zowel de schadeafdeling als voor reparaties en onderhoud. De nieuwere auto’s geven zelf ook veel meer informatie over storingen. Dat helpt bij een goede analyse van een probleem en zo kunnen we de complexe problemen toch ook snel verhelpen. Doordat we de werkplaats hebben uitgerust met alle mogelijkheden kunnen we alles in huis oplossen. Dat waarderen onze klanten enorm. Om hen nog beter te woord te kunnen staan, start per 1 mei Co als onze nieuwe fulltime service adviseur. Zo hebben onze klanten een vast aanspreekpunt voor alle servicevragen.“

De perfecte auto voor elk budget

Ook in de showroom zijn flink wat veranderingen doorgevoerd. Niet alleen door deze te vernieuwen maar ook zeker door het uitbreiden van de services. Naast de ruime aanvoer van occasions die gretig aftrek vinden, maar juist ook door steeds meer op specifieke zoekopdrachten naar auto’s te richten. “De afgelopen jaren is maatwerk steeds belangrijker geworden. Tijdens de coronacrisis was er wereldwijd een groot tekort aan chips, waardoor de autoproductie vertraging opliep. We zijn ons toen steeds meer gaan toeleggen op het importeren van auto’s. Via ons uitgebreide netwerk van merkdealers weten we voor onze klanten zo de exacte auto die zij wensen te vinden. Het hele proces wordt hierin verzorgd, de klant kan zo zonder zorgen bij de showroom wegrijden in zijn nieuwe auto.”

Dat betekent overigens niet dat elke auto per sé via een zoekopdracht gevonden dient te worden. Jona: “De showroom blijven we vullen met auto’s voor elk budget. Mooie, kwalitatieve occasions voor de scherpste prijs die tiptop in orde worden gemaakt door onze vakmensen. We zorgen ervoor dat we voor elk budget een grote keuze aan auto’s in huis hebben.” Een blik op de showroom toont dat ook, van praktische ‘boodschappenauto’s’ tot de grote midden- en topklasse auto’s, Garage Kil biedt ze allemaal aan. Daarnaast zijn alle nieuwste modellen van alle merken ook gewoon bij Kil te bestellen. “Komend Oranje-weekend hebben we bovendien een speciale actie voor de snelle beslissers: bij elke auto is het afleverpakket ter waarde van € 695,- gratis.”

Sterk in bedrijfswagens“

Laten we ook vooral de bedrijfswagens niet vergeten” vertelt Matthijs enthousiast. “We leveren en onderhouden een groot arsenaal aan bedrijfsbussen en -auto’s voor grote en kleine ondernemers. In zo’n ‘bedrijvige’ gemeente als de onze, met een flink aantal ondernemers die elke dag het land in trekken voor hun werk, is het prettig om te weten dat ze op een groot team kunnen vertrouwen mocht er iets moeten gebeuren aan hun bedrijfswagen. We ontzorgen alles van A tot Z; vanaf de aankoop tot bestickering met bedrijfslogo; van het intimmeren van de ‘bouwbus’ tot het periodiek onderhoud.”

Dit doet Garage Kil van zzp-er tot aan bedrijven met een groot wagenpark. “Deze bedrijven beschikken over een flink aantal bedrijfswagens en die moeten allemaal kunnen rekenen op snel en vakkundig onderhoud. Wij onderhouden de contacten met het hoofdkantoor en plannen deze onderhoudsbeurten in samenspraak in. Want voor alle ondernemers groot en klein is het van belang dat het werk door kan blijven gaan.”

Verder bouwen met een hecht team

“Ik ben ontzettend trots op ons team” vervolgt Matthijs. “We hebben een leuke mix van allerlei leeftijden rondlopen in de showroom en de werkplaats. Jong leert van ouder én andersom. Iedereen levert zijn aandeel in het helpen van onze klanten; of het nu gaat om een schade die door Autoschade de Hoop verholpen wordt of een nieuwe auto die verkocht wordt uit de Garage Kil showroom. Het is echt het werk van een team en die gouden combinatie willen we de komende jaren alleen nog maar verder uitbouwen.”

Fotografie: Anneriet van der Spek