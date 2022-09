Gaten vullen in het wegdek

In het wegdek in de Broeckgouw zijn eerder deze week een aantal flinke gaten opgevuld. In de bocht, net voor de brug die naar de Dijkgraaf de Ruiterlaan leidt, waren grote scheuren in het asfalt ontstaan. De scheuren zijn dusdanig uitgebreid dat er gevaarlijke gaten ontstonden.

Vooral auto’s die via de Volkstuintjes en Sportcampus de Broeckgouw inreden, en dus de buitenbocht namen, liepen risico hun banden kapot te rijden in de bocht. De wegdekschade is waarschijnlijk een gevolg van het vele vrachtverkeer dat de bouwtjes in de wijk bevoorraad.

Na een ochtendje gaten vullen is het probleem opgelost. Twee in feloranje geklede heren gingen met asfalt en branders in de weer om het wegdek weer veilig te maken.