Gebruik HubSpot in de praktijk

HubSpot kan een compleet platform zijn waarmee de commerciële teams in staat zijn om te werken aan het centraal stellen van de klant en de groei binnen de onderneming. Dit kan gerealiseerd worden door een marketing of sales hub, service hub en CMS hub en dan moet het centrale CRM met één of twee integraties samen gaan.

Partnercontent

Interessant om daarom meer te weten te komen over de dé gids voor HubSpot in 2022.



Waarom HubSpot kiezen?



Er zijn genoeg redenen om er achter te willen komen wat HubSpot voor jou kan doen. Als je besluiten moet nemen over klantdata is dit een goede keuze, net als wanneer je de mogelijkheid wilt hebben om ROI te volgen en te analyseren. Als je het gebruiksgemak wil ervaren voor verschillende soorten gebruikers dan is dit ook een aanwinst voor je organisatie. Maar ook voor het automatiseren van foutgevoelige taken en de integratie met je huidige tech stack.



Nog meer over HubSpot zelf



Eigenlijk is HubSpot een Amerikaans platform en het is in 2006 opgericht door Brian Halligan en ook door Dharmesh Shah. Ze leiden nog steeds de organisatie hiervan als CEO en CTO. HubSpot berust eigenlijk op de Inbound methodologie. Dit wil zeggen dat het begint bij het aantrekken van je potentiële klanten en je helpt je klanten dan met hun klantreis. Hoe ziet dat er uit? Het begint bij pull en daar tegenover staat outbound. Veel klanten doen tegenwoordig zelf onderzoek naar producten en diensten en ze bepalen dan ook zelf wanneer dat ze content tot zich nemen en daar gelooft HubSpot ook in.



Binnen HubSpot is het begonnen vanuit marketing oogpunt. De marketing moet goed doordacht zijn en moet in worden gericht volgens goede processen. Hierdoor kan het een zinvolle bijdrage leveren aan het aantrekken van meer bezoekers bij je website. Maar het zorgt ook voor goede leads voor sales.



Gratis CRM



HubSpot heeft snel een gratis CRM platform gelanceerd, waarom? Omdat ze aangeven dat marketing en sales alleen samen tot een groot succes kunnen leiden. De software is dan ook helemaal ingericht om Sales en Inbound Marketing strategieën toe te kunnen passen. Er wordt dan onderscheid gemaakt in:



- Inbound marketing methodiek: hierbij gaat de marketing afdeling zorgen voor meer goede websites bezoekers. Ze voeden hierbij eigenlijk een lead met content die erg waardevol is door de funnel. Zo kan sales een gesprek beginnen met leads welke ver genoeg zijn in de aankoopreis.

- Inbound sales methodiek: Er wordt een methode gevolgd welke sales kan helpen om op de juiste manier leads te identificeren.



Kies jij er voor?



Als HubSpot je interesse heeft gewekt dan kun jij er snel meer over te weten komen via Webs. Je weet hierdoor snel wat de opties zijn voor jouw onderneming en wat de voordelen zijn als jij er ook gebruik van maakt. Laat je vrijblijvend adviseren.