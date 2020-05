UPDATE

‘Geen algehele lockdown in Edam-Volendam’

In een reactie op ontstane commotie weerleggen burgemeester Lieke Sievers en wethouder Samenleving Vincent Tuijp dat Edam-Volendam in algehele lockdown gaat. Naar aanleiding van een interview met de burgemeester in de Nivo (Nieuw-Volendam) is door andere media de suggestie gewekt dat Sievers ‘een gemeentelijke quarantaine toepast indien nodig’. ,,Dat is een misvatting”, zeggen de burgermoeder en Tuijp, die Volksgezondheid in zijn portefeuille heeft.

,,Ik heb willen aangeven dat we in onze gemeente (en ook regionaal) een plan aan het voorbereiden zijn - samen met de GGD - waarbij met name wordt ingezet op testen-opsporen-isoleren, dit bespreekbaar te maken en de gemeenschappelijke kracht van onze sterke sociale cohesie te gebruiken”, geeft burgemeester Sievers aan. Dat laatste is ook in het Italiaanse dorpje Vo’ onderdeel van de aanpak geweest. ,,En daardoor zouden we hier juist mogelijk sneller naar een normale samenleving kunnen.”

Wethouder Tuijp: ,,De cijfers in Edam-Volendam zijn tussen 20 mei (95 gevallen) en nu (111 gevallen) aan het oplopen qua besmettingen. Zorgelijk maar nog niet alarmerend. Negen van deze gevallen zijn terug te leiden naar een verjaardagsfeest. Ook in dit opzicht heeft burgemeester Sievers willen benadrukken dat vanaf 1 juni meer ruimte krijgen tevens betekent dat je met elkaar ook meer verantwoordelijkheid moet nemen.”