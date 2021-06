Geer Tol met pensioen

Afgelopen vrijdag was het groot feest bij DEEN in het Havenhof. Onze redactie werd getipt door bedrijfsleider Dave van Beek. Een van zijn trouwste collega's Geer Tol (Babbet), iemand waar hij altijd op kon rekenen ging namelijk met pensioen.

Geer is al sinds 2002 een vertrouwd gezicht in het filiaal DEEN Havenhof en dan de laatste jaren vooral als cassiére.



Vrijdag om 13.00 uur sloot ze voor het laatste de kassalade en werd ze in het zonnetje gezet door de collega's met bloemen, taart. Van veel klanten ontving ze ook vele bloemen en cadeau's. We wensen Geer veel plezier toe met de vele vrije tijd die ze gaat krijgen.