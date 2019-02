Gekapte populier bleek doodziek te zijn

Het werd door menigeen betreurd, ook de gemeente vond het doodzonde om de grote populier te moeten kappen, maar het bleek uiteindelijk de juiste keuze geweest te zijn. Ondanks de protesten van enkele omwonenden, ging het kappen woensdag door. De grote populus canadensis, die net na de Tweede Wereldoorlog in het parkje tussen de Vissersstraat en Roerstraat geplant is, bleek doodziek te zijn. Toen de boom tegen de vlakte lag, bleek de dikke stam helemaal hol te zijn.

Tijdens een inspectie door een boomchirurg op woensdag 30 januari, bleek dat de populier hol was, scheuren vertoonde en dat er zwammen in zaten. Het kon zo niet langer meer, de boom moest gekapt worden, want het gevaar bestond dat deze bij stormwind om kon waaien en dat er takken naar beneden zouden vallen.