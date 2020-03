‘We willen de dienstverlening van de gemeente verbeteren’

Gemeente-app moet overlast sneller verhelpen

Afgelopen maandagavond vond een informatieavond plaats over ‘MijnGemeente’ in het gemeentelijk vergadercentrum aan de Edamse Schepenmakersdijk. MijnGemeente is een app waarmee burgers met hun smartphone meldingen kunnen doorgeven aan de gemeente Edam-Volendam. Hierbij gaat het vaak om het melden van een bepaald soort overlast. De bedoeling is dat meldingen met behulp van de app sneller bij de juiste ambtenaren terechtkomen. Dit zou bijdragen aan een snellere oplossing van probleemsituaties.

Door Laurens Tol

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen meedenken over de naamgeving in de app van omstandigheden die zich kunnen voordoen. De bedoeling was dat deelnemers aan de hand van foto’s omschrijvingen bedachten die voor elke burger te begrijpen zijn. Dit omdat ambtenaren in vaktermen zouden denken die niet iedereen kan volgen. Voorbeelden waar de deelnemers mee kwamen zijn: geluidsoverlast door airco’s, stankoverlast riool en loslopende huisdieren.

De informatieavond werd geleid door Louis Stroek. Hij werkt sinds vijftien jaar als IT’er bij de gemeente Edam-Volendam en is betrokken bij de ontwikkeling van de MijnGemeente-app. ,,We willen de dienstverlening van de gemeente verbeteren. Een app als deze kan daar zeker aan bijdragen. De bedoeling is dat hij in april in gebruik wordt genomen. Dan is hij voor iedereen te downloaden in de ‘App Store’ en ‘Google Play Store’. Tot dat moment zitten we nog in de testfase”, vertelt Louis.