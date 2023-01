‘Ik kan niet manoeuvreren op de parkeerplaats’

Gemeente dwingt ondernemer tot dagelijkse verplaatsing snackkar

Marcel Atema van Snackbar Het Edammertje hangt een dwangsom van 6000 euro van de gemeente boven het hoofd. Die legt de lokale overheid hem op als hij zijn snackkar niet dagelijks aan de kant zet, iets dat voor hem onmogelijk is. Zijn advocaat tekende bezwaar aan tegen dit besluit, waardoor de dwangsom hem nu nog bespaard blijft. De ondernemer hoopt van harte om op een redelijke manier uit deze situatie te komen. Toch sluit hij niet uit om uiteindelijk naar de rechter te moeten stappen.

Door: Laurens Tol

Er zijn hem namelijk ambtelijke toezeggingen gedaan over het kunnen blijven staan op zijn huidige plek. Atema, wiens oorspronkelijke snackbar in de Edamse Hoogstraat in 2017 vlam vatte, licht toe hoe de situatie van onmin is ontstaan. ,,Ik kreeg een plek aangeboden van de gemeente aan de Dijkgraaf Poschlaan, aan de slootkant bij de bibliotheek.

"Er werd wel meteen gedreigd met een fikse dwangsom"

Daarvoor kreeg ik een vergunning tot december 2024. Het was steeds maar wachten, want er kwam maar geen stroomvoorziening. Op een gegeven ogenblik kwam een projectontwikkelaar bij mij langs met een gemeenteambtenaar. Die hadden een tekening mee en zeiden: ‘Daar moet een brandweerkazerne komen, maar eigenlijk sta jij daarvoor in de weg. Wil jij meewerken om tot een oplossing te komen?’ Natuurlijk werk ik mee, zei ik.” Atema mocht meedenken over een nieuwe plek. ,,’Waar wil je staan: daar, daar, of daar?’, wezen ze aan op de tekening. Ik zei: dan zetten we hem zó neer, wijzend op mijn huidige plaats. Daar meldde ik wel bij: dan kan ik mijn kar niet meer elke dag weghalen. Want ik kan niet manoeuvreren op de parkeerplaats. De ambtenaar verzekerde mij dat dit ook niet zou hoeven. Alleen dat hij in geval van nood weg zou kunnen. Dus ik mocht hem niet op blokken zetten, etcetera.”

De snackbarhouder was niet meteen gerustgesteld en wilde een en ander formaliseren. ,,Dat wil ik op papier hebben, zei ik. De projectontwikkelaar adviseerde mij eveneens om het op papier te laten zetten. ‘Nee, Marcel, dat moet je niet doen, joh. Ik geef me je woord’, reageerde de gemeentemedewerker. Hij is een hoge ambtenaar van Openbare Werken, die ook betrokken was bij de eerdere verhuizingen van mijn zaak binnen de gemeente.”Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor Atema. Hij verleende zijn medewerking en daarmee zou de kous af zijn, dacht hij. Later kwam hij voor een verrassing te staan. ,,De ambtenaar die dit gezegd heeft, bleek daar niet toe bevoegd te zijn. Toen ik dit hoorde, vroeg ik mij af: kan ik aan iemands neus zien welke bevoegdheid hij heeft? Er werd wel meteen gedreigd met een fikse dwangsom en daarom schakelde ik een advocaat in om mij bij te staan.” Zijn advocaat is mr. Bert Creemers, die recentelijk al tweemaal in de rechtszaal tegenover de gemeente namens zijn cliënten zijn gelijk haalde. Dit waren zaken over een uitbouw in de Blokgouw en over het terras van Thomas’ Café.

"Ik spreek Edammers die tegen mij zeggen: ‘We binden ons vast aan die kar’"

Atema zit niet te springen om de strijd over zijn standplaats aan te gaan. Zijn vroegere locatie aan de Hoogstraat moest hij door een brand verlaten. Daarna verhuisde hij naar een plek nabij het voormalige Korsnäs-terrein, die hij ook weer moest verlaten.

Atema zegt dat zijn klanten hem steunen en die maken daarbij soms minder vleiende opmerkingen over de gemeente. Daar is hij het niet zonder meer mee eens, want hij heeft vele positieve ervaringen met de lokale overheid. ,,Ik ken bijvoorbeeld een ambtenaar die ontzettend veel voor mij gedaan heeft. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat ik op het riool ben aangesloten, de gemeente heeft ervoor gezorgd dat ik een waterput mocht gebruiken en de gemeente zorgde ervoor dat ik naar deze plek kon en op een aggregaat werd aangesloten. Alleen de huidige situatie is dan wel weer erg vervelend.” De gemeenteambtenaar die hem dingen toezegde, zou nog steeds erkennen dat hij dit deed. Dat is volgens Atema het absurde van de toestand. De ondernemer paste zich naar eigen zeggen aan om de komst van een brandweerkazerne mogelijk te maken en krijgt nu de deksel op zijn neus. Hij hoopt tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor zowel de gemeente, als voor hem werkbaar is. Atema krijgt in zijn strijd sympathie vanuit verschillende hoeken.

,,Ik spreek Edammers die tegen mij zeggen: ‘We binden ons vast aan die kar’. Ook is het tv-programma Hart van Nederland ermee bezig. Mensen informeren bij mij steeds hoe het ervoor staat. Laten we gewoon proberen om met de gemeente eruit te komen, zeg ik. Als het echt tot een zaak moet komen, dan is het niet anders.”